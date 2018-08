El regreso de Javi Barrio Javi Barrio, durante el partido del Calahorra frente a la Peña Sport. :: sergio martínez Tras ocho años lejos de La Rioja, el central trabaja por hacerse con un hueco en el once titular del Calahorra I. G. LOGROÑO. Domingo, 5 agosto 2018, 12:48

Se marchó en el 2010 y ha esperado ocho años para regresar. Pero Javi Barrio está de vuelta y busca convertirse en protagonista en el regreso del Calahorra Segunda División B.

De momento, ha sido titular en los tres amistosos disputados por el conjunto riojabajeño hasta la fecha, dejando buenas sensaciones. «Pero todavía me queda por coger el mejor estado de forma», apuntilla el futbolista, quien se muestra satisfecho de haber podido regresar a su tierra esta temporada. «Han sido muchos años fuera y, aunque parezca mentira, cuesta adaptarse a volver a casa», explica.

En ese trayecto lejos de las fronteras riojanas, Barrio ha vestido las camisetas del Racing de Santander, del Huracán de Valencia o del Villanovense, entre otros equipos, y el proceso de adaptación ha sido diferente en cada uno de ellos. En el Calahorra ocurre lo mismo. «Hay que tener en cuenta que aquí se quiere jugar de una manera muy determinada, tratando de sacar el balón desde atrás y asumiendo riesgos», indica el central. «A mí me parece una filosofía fantástica, que no es común en todos los equipos de Segunda B, y he de adaptarme a ella», expone.

El proyecto

Esa atractiva idea de fútbol y el proyecto de la entidad fueron algunas razones por las que el defensa se convenció de firmar por el bloque calagurritano. «No me parecía el proyecto típico de un equipo que sube de Tercera, sino que es el de un club que quiere consolidarse en la categoría y seguir creciendo», indica Barrio. «Me costó decidirme, pero me convencieron y yo me convencí a mí mismo», continúa. «Di el sí y al día siguiente me desperté convencido de que la decisión que había tomado era la correcta y ahora tanto la gente de mi entorno como yo estamos muy contentos», remata.

Además, en la plantilla ha coincidido con caras conocidas para él como la de Gonzalo, Barcina o Ubis, entre otras. Eso le ha beneficiado a la hora de adaptarse. «Siguen muchos jugadores de la temporada pasada, que era un equipazo para Tercera, y todos nos han ayudado mucho a que los nuevos nos sintamos cómodos», asegura. «Desde el primer día, han sido todo facilidades y nos han acogido genial», añade el central, quien espera poder hacerse con un puesto en el once titular de Miguel Sola, aunque avisa de que la competencia es fuerte. «Javi Duro, Parla y Cristian tienen un nivel altísimo», admite. «Ya me dijeron cuando fiché que la plantilla era muy buena, pero ahora que estoy en ella me he dado cuenta de que es mejor todavía de lo que me esperaba», expone. «Pero la competencia siempre es buena y el equipo lo agradecerá», concluye. Javi Barrio está de vuelta.