El regreso a casa de Aimar Gulin

Aimar Gulin es uno de esos jugadores que dejaron huella en el Haro. El club, al recuperar al alavés de 31 años, no solo ficha a un jugador de calidad y zurdo, sino que también incorpora a una verdadera seña de identidad del equipo, como en diversas temporadas anteriores han sido los hermanos Ochoa, Breixo, Mayordomo, Viola, Conde...

Aimar Gulin, formado en la cartera del Alavés, cumplirá su tercera etapa como blanquinegro tras dos fichajes efímeros por el Barakaldo y el Langreo, donde ha adquirido experiencia en Segunda División B. También, en la temporada 2016-17, probó suerte en la Thai Premier League, la primera división de Tailandia, donde permaneció unos meses, coincidiendo con la Navidad, pero no cuajó su aventura y regresó al Haro. Gulin ha disputado muchos partidos y 'play offs' con el equipo harense, siempre con el objetivo y la ilusión del ascenso, y ahora vuelve para cumplir una octavo año como blanquinegro, tras siete en Tercera, ahora en Segunda B.

«A Haro siempre he querido volver porque es donde más años he estado y siempre muy a gusto. Simplemente volver ya me hacía ilusión y más si es en Segunda B, que es una categoría muy bonita, aunque va ser complicado. Aquí el objetivo siempre era subir y ahora, tras el trabajo de muchos años, y sobre todo por el mérito de la última plantilla, vamos a trabajar para intentar mantenernos», considera Gulin.

A su calidad y experiencia en el centro del campo se suma, además, su aportación goleadora. Suyos fueron goles muy recordados, como el que otorgó al Haro el primer paso a la segunda ronda del 'play off', al vencer al Torrevieja, o la espectacular cabalgada para acabar de rematar al Pozuelo a domicilio. «Vengo a ayudar y a aportar lo que pueda con mi experiencia en Segunda B. Además, como conozco la casa, no necesito periodo de adaptación porque sé lo que es», expone el jugador.

Eso sí, del Haro que dejó Aimar Gulin hace tres años a ahora apenas quedan jugadores como Joseba, Pirri y Arguiarro, aunque otros como Txejo y Ríos han pasado a formar parte del cuerpo técnico. El Haro solo ha disputado anteriormente una campaña en Segunda B, la 2004-05, en la que finalizó como último clasificado después de haber ascendido administrativamente en sustitución del CD Logroñés. Por eso, no se prevé que la competición sea fácil, pero sí apasionante. «En principio, somos un club recién ascendidos y humilde, así que nuestro papel va a estar en luchar por estar por encima del puesto 15, pero siempre hay sorpresas y ojalá podamos hacer una buena temporada», desea.

Para el alavés, el principal cambio que se experimenta entre la Tercera y la Segunda B es que «hay más ritmo y calidad, más físico, porque en esta categoría se roza lo profesional, así que el salto se nota». De hecho, muchos jugadores del Haro, aunque incrementarán su dedicación al fútbol, con más entrenamientos, no abandonarán sus trabajos al margen de lo deportivo. Aimar Gulin, por ejemplo, trabaja en una empresa de instalaciones industriales, ejerciendo su condición de ingeniero. «En Segunda B varía mucho el abanico de los sueldos, eso depende del club, aunque sí se exige más dedicación porque hay más nivel, pero la gente, aquí, va a tener que seguir compaginando el fútbol con otras labores», comenta Gulin.

No obstante, lo que no va a perder el Haro es su identidad, la del conjunto familiar, la del equipo por encima de las individualidades. «El buen ambiente en el equipo y ser un bloque siempre ha sido seña de identidad en el Haro. En los 'play offs' siempre nos ayudó mucho eso para enfrentarnos y ganar a rivales superiores y este año nos va a hacer falta, más que nunca, ser todos uno», subraya Gulin, sin olvidar ni renunciar a que «jugadores que en Tercera destacan en Segunda B puede sobresalir aún más porque hay gente muy válida, pero tenemos que luchar todos a una para que no se note el salto de categoría».