UD LOGROÑÉS La UDL regresa a su peligroso origen Juan Iglesias pelea por el esférico en una jugada del partido del pasado sábado. / Fernando Díaz Los riojanos llegan al parón navideño inmersos en un segundo e inesperado bache | Tres puntos sumados de doce posibles. Las cifras lo dicen todo. La UDL vuelve a ser ese dubitativo equipo de septiembre JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 25 diciembre 2018, 09:24

La UD Logroñés cerró en Estella un mes decepcionante después de firmar muy buenos resultados en octubre y noviembre. Los blanquirrojos concluyen el año con 28 puntos, botín menor al esperado, que le deja a cuatro de las plazas del play off de ascenso, pero sobre todo con dudas acerca de su capacidad para alcanzar su primer reto, concluir la Liga entre los cuatro primeros clasificados.

Dos goles encajados y dos marcados en los últimos cuatro encuentros. Tres puntos sumados de los veintiocho acumulados. Números que calcan prácticamente su convulso inicio de temporada en el que no ganó hasta la sexta jornada. Firmó tres empates consecutivos con un gol anotado y otro encajado (ambos frente al Barakaldo) y perdió en la cuarta y quinta jornadas, ante Sporting y Calahorra. «Si sigo en el equipo, pelearé; si no, ayudaré en lo que pueda», indicó Sergio Rodríguez al término del encuentro en La Planilla. Sigue y pelea, pero además necesita buenos marcadores, que se le están negando.

Lo cierto es que el comportamiento de la UD Logroñés a lo largo de esta temporada viene definido por la ausencia de claros rasgos de personalidad que son evidentes. Es un equipo diferente al de la pasada campaña, más fuerte defensivamente hablando, pero mucho más débil en la creación y en la definición. Se siente muy cómodo al contragolpe, pero con la posesión del balón no es fluido ni rápido en su circulación, aunque es verdad que en Miranda de Ebro fue mucho mejor con el balón en los pies que su adversario, a pesar de perder. Esa era una de las señas de identidad de este conjunto y sobre todo de su entrenador.

Patrón de juego

La UDL cuenta con un equipo mucho más vertical esta temporada. Es el mensaje que se ha repetido una y otra vez. Y es un conjunto que con espacios resulta letal, pero sus rivales ya no le dejan esos espacios. No suben a presionar su salida de balón, sino que le esperan en su campo. Lo demostró el Durango en el primer partido de la Liga y lo corroboró el Izarra en el último jugado.

Los riojanos ya no elaboran tanto el juego en su propio campo. No son tan horizontales. No tienen esa capacidad para sacar al rival de su posición más defensiva porque el adversario ya no cae en la trampa. Opta más por el juego en largo, cuyo máximo exponente es César Caneda, que busca las diagonales en casi todos los partidos, sobre todo en dirección a Ñoño. La pasada temporada también acudía a esos balones en largo, pero en otro contexto muy diferente.

En realidad, la pregunta es cómo juega esta UD Logroñés. En muchos partidos, sobre todo al inicio de la campaña, anuló sus bandas y buscó el juego por dentro, con futbolistas a pierna cambiada; más tarde cambió a carriles naturales y unió a Víctor López con Rubén Martínez sobre el césped. No es un equipo de tanta posesión como meses atrás, pero tampoco tan vertical, si se entiende como tal su profundidad por banda. No es un conjunto de desbordar por los carriles, llegar a la línea de fondo y centrar con la ayuda de sus laterales. Ninguno de sus goles ha llegado con esa imagen, sino que siete de los trece tienen su origen en acciones a balón parado; tres al contragolpe; dos en acciones individuales; y uno más, al aprovechar un rechace tras una jugada personal, en este caso de Marcos André.

Números inusuales

No hay ningún equipo entre los ochenta de la categoría que tenga una relación con el gol como la que experimenta la UD Logroñés. Con 13 goles marcados, no hay nadie que sume 28 puntos. Quien más se acerca en esos números es el Unionistas de Salamanca, séptimo en el Grupo I, que suma la misma cifra de positivos, pero con tres goles más marcados, 16.

Lo mismo se puede decir de su balance defensivo. Sólo el Linares, cuarto clasificado en el Grupo IV, ha encajado menos goles. Ocho en los dieciocho compromisos disputados. Esa cifra, unida a los 21 que ha marcado, le permiten sumar 33 puntos, cinco más que los blanquirrojos.

Un conjunto de rachas

La UD Logroñés se ha movido por impulsos a lo largo del segundo semestre del 2018. No ha tenido la continuidad deseada en sus resultados, salvo en dos meses en los que, además, tuvo que nadar a contracorriente por la situación clasificatoria generada en septiembre.

Los riojanos sumaron un punto en agosto, en un único encuentro. Ni recibieron gol, ni marcaron. Septiembre supuso el descenso a los infiernos, con una victoria en cinco encuentros, dos empates y dos derrotas. Tres goles marcados y cinco encajados.

Octubre y noviembre han sido los meses de la recuperación. De alejarse del descenso a incluirse entre los cuatro primeros clasificados. Tres victorias y un empate en octubre. Diez puntos frente a los cinco de septiembre. Cuatro goles marcados y ninguno encajado. En noviembre se sumaron nueve puntos más gracias a tres victorias después de comenzar el mes con una derrota en Lejona. Cinco goles marcados y dos encajados.

Diciembre comenzó con un revés, el empate frente a la Real Sociedad en Las Gaunas y se cierra con otro pobre empate, en Estella. Entre ambos, la derrota en Anduva y las tablas ante el Arenas. Un gol marcado y dos encajados. Tres puntos. Si los riojanos pierden ante el Racing, completarán el mismo bucle con el que abrieron la temporada: tres puntos en los primeros cinco partidos.