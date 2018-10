«Hemos regalado dos goles y es inaceptable» Sola entra al campo por delante de José Arpón y Ángela Garrido. / S.M. Fue difícil de digerir la derrota para el entrenador rojillo, que vio una oportunidad perdida tras la buena actuación de los suyos Miguel Sola Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Domingo, 14 octubre 2018, 23:02

Miguel Sola se mostró crítico con su equipo. Sabe que los errores cuestan puntos y ayer se comprobó ante un rival al que, por otra parte, se dominó en muchas fases del encuentro. Valoró esa reacción y el carácter de sus jugadores el técnico rojillo, asumiendo las lecturas positivas que puede ofrecer pese al bagaje nulo de puntos.

-¿Qué cuerpo se queda después del partido?

-Pues malo. Es una pena. Hemos regalado un par de goles que en esta categoría es inaceptable. Si lo hace ante un equipo como el Mirandés lo lógico es que pierdas. El partido lo hemos empezado bien, con veinticinco minutos en los que hemos sido mejores que ellos. Luego se han igualado las fuerzas y el resto de la primera parte ellos han estado mejor. Lo que ha marcado el partido es el error del primer gol. Hemos entrado en ese estado en el que nos han metido el segundo sin hacer nada en una falta donde nosotros habitualmente somos más fuertes... Lo bueno es que el equipo ha sabido reaccionar, hemos hecho el empate y hemos tenido el tercero en una jugada de Txomin Barcina con el portero. La desgracia es que en la última jugada cometemos en error que nos cuesta el partido. Hay cosas puntuales, técnicas, de no perder esos balones tan sencillos, pero no les puedo achacar que no hayan dado todo sobre el campo y la reacción ante un equipo de esta categoría.

LAS FRASES«El Mirandés va a estar arriba y nosotros le hemos tuteado e incluso hasta podido ganar» «Nos vamos con cero puntos pero trabajando y jugando así se escaparán pocos en casa»

-Pensando en frío el partido tiene lecturas positivas.

-Claro que sí. El Mirandés va a estar arriba sí o sí y nosotros le hemos tuteado y hemos podido hasta ganar. Tenemos que saber que trabajando y no cometiendo errores puntuales podemos competir con cualquiera en esta categoría. Nos vamos con cero puntos pero trabajando y jugando así se nos escaparán pocos puntos en casa.

-Lo mejor es esa reacción del equipo, que podía haber bajado los brazos tras el segundo del Mirandés.

-Pero este equipo no es así. Siempre tiene casta, garra, incluso cuando las cosas van mal. Hemos sabido reaccionar incluso podido hacer el tercero. La pena es que se haya escapado el punto.

-Rodrigo y Yasin han jugado sin problemas.

-Han aguantado todo el partido bien. El otro día había un riesgo alto pero lo hemos recuperado bien, han trabajado los fisios con los dos toda la semana y han podido competir. Están definitivamente recuperados para los partidos que vienen.

-¿Va a estar más presionado el equipo en la próxima jornada tras haber perdido dos partidos seguidos?

-Creo que no. Iremos a Getxo a competir ante el Arenas como siempre lo hemos hecho, a competir y a por los tres puntos. No vamos a salir a ver lo que pasa, sino valientes. Tenemos toda la semana para preparar el partido. Yo pensaba que iba a ser el viernes pero va a ser el domingo, como han decidido muy amablemente los del Arenas. Después viene la Copa pero vamos a ir poco a poco.