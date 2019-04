SEGUNDA DIVISIÓN B UNA RECONCILIACIÓN URGENTE Almagro presiona a Auzmendi en un entrenamiento. / Sergio Martínez El Calahorra necesita recuperar el optimismo en La Planilla para no acercarse más al descenso SERGIO MARTÍNEZ Logroño Domingo, 21 abril 2019, 09:13

No pasa por el mejor momento la relación entre la afición del Calahorra y su equipo. Demasiadas desilusiones en La Planilla y una imagen que no invita al optimismo ni a la confianza. Los rojillos han dado la de cal y la de arena indistintamente y sus seguidores no saben a qué atenerse cuando entran en el feudo riojabajeño. La cara negativa la ofreció el pasado domingo, en la derrota frente al Sporting B, y esta tarde el Calahorra está obligado a dar su mejor versión y no dejar escapar el triunfo ante el Vitoria (18.00 horas). Cualquier otro resultado volvería a acercar peligrosamente el descenso.

Hace un par de semanas el Calahorra parecía prácticamente salvado. Hoy saltará a La Planilla con la necesidad de ganar después de unas jornadas poco propicias. La victoria del viernes del Real Unión sobre el Sporting B deja a los irundarras, que ocupan la posición de promoción, solamente dos puntos por debajo de los rojillos. Precisamente la próxima jornada se disputará un Real Unión-Calahorra, al que el equipo riojano debe llegar con la máxima renta posible. Otra situación previa sería crítica.

Relacionada El objetivo de recuperar el potencial goleador

El Calahorra ha perdido en un par de jornadas la tranquilidad que tanto se había ganado en un mes de marzo en el que logró tres victorias de cinco posibles. En poco tiempo la situación ha vuelto a dar un vuelco, mostrando que hasta no tener el objetivo en la mano no se puede cantar victoria ni pensar en nada más. Sola ya lo había avisado y la realidad golpea ahora al Calahorra para recordarlo. Quedar a dos puntos de la promoción de descenso no es una opción y por ello el Calahorra solamente piensa en ganar a un rival propicio para ello, un Vitoria colista y prácticamente desahuciado.

Miguel Sola recupera a Cristian y con él las opciones en la zaga, pudiendo elegir entre cinco defensas

La Planilla no entendería un nuevo tropiezo. El Calahorra debe reconciliarse con su afición de forma definitiva, dando un paso hacia la permanencia y demostrando ese carácter que en muchas tardes se ha echado en falta. Los seguidores rojillos, que no han conectado con los suyos en varias jornadas, deben poner de su parte, al igual que el equipo, con la intención de formar una comunión que siente la base para un triunfo obligatorio.

El Calahorra llega al partido con diecinueve jugadores en la convocatoria, después de incluir a Aly a lo largo de la tarde. Miguel Sola recupera a Cristian Fernández y con él las opciones en la zaga, en la que deberá elegir entre sus cinco defensas disponibles, siendo Pereira el principal candidato para quedarse fuera. La baja significativa de Adrien Goñi, después de 25 jornadas consecutivas sin faltar a ninguna cita, abre alternativas en ataque, pudiendo formar con Carralero y Auzmendi en las bandas y de nuevo con dos puntas, posiciones que se disputarán Manjón, Ubis y Samuel. Pese a las limitaciones, el Calahorra cuenta con posibilidades para innovar.

No pueden andarse con contemplaciones los rojillos. Tienen que dominar, ser intensos desde el primer minuto y no dar opciones al Vitoria en ningún momento. El filial armero se enfrenta a su última oportunidad para apurar sus opciones de permanencia. Sólo ha sumado cuatro puntos en seis jornadas por lo que el Calahorra no debería dejarse sorprender por un rival desesperado y frágil. Pese a ello, Miguel Sola avisó de que no sería fácil y que se trata de un equipo con mayor potencial de lo que la clasificación muestra. En realidad, el rival es intrascendente, ya que el Calahorra debe dar su mejor medida por otros tantos factores. La Planilla espera una victoria que de un respiro y que siga acercando la meta.