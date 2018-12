CD CALAHORRA «La receta la sabemos, hace falta aplicarla cuando salgamos al césped» Miguel Sola, en el entrenamiento de ayer realizado en hierba artificial. / Sergio Martínez Miguel Sola | Entrenador del CD Calahorra El técnico avisó del peligro de no salir con intensidad ante el Vitoria SERGIO MARTÍNEZ Logroño Sábado, 1 diciembre 2018, 11:56

Miguel Sola está reclamando regularidad en las últimas semanas, y el Calahorra cuenta mañana con una ocasión para que un resultado positivo deje al equipo en una gran posición y seguro de sí mismo. Pero el técnico avisa de que no será fácil, exigiendo actitud para un partido que estará condicionado por las dimensiones del campo y la hierba artificial.

- ¿Qué versión del Calahorra nos encontraremos este domingo ante el Vitoria?

- Esperemos que sea el de los días buenos, por lo menos esa es la ilusión y por lo que hemos hablado esta semana de qué tenemos que hacer para poder competir bien. Los jugadores se dan cuenta de que si salimos como en Gijón o en Baracaldo podemos competir con cualquiera pero que si no lo hacemos también cualquiera puede ganarnos. La receta la sabemos, ahora hace falta aplicarla cuando salgamos al césped, en un campo complicado, de hierba artificial, pequeño, en el que tenemos que estar muy concentrados y si no salimos enchufados difícilmente podamos sacar algo.

- ¿Hasta qué punto van a condicionar las características del campo el juego del equipo y el partido?

- El juego seguro, lo que no debe de condicionar es el salir a competir y a sacar el partido adelante. Quizá no podamos jugar el balón como en otros partidos, porque el rival y el campo no te lo permiten, pero hay que saber competir. Todos los equipos que han ido allí lo han hecho sabiendo que enfrente hay además un buen equipo, con una situación complicada pero que tiene buenos futbolistas, por lo que no podemos ir pensando que es un partido sencillo. Nos equivocaremos. Sabemos que tenemos que estar al cien por cien o lo pasaremos mal.

- Las segundas jugadas y la estrategia parecen más importantes que nunca.

- Sí, sobre todo las jugadas de estrategia. Cerca del 75% de los goles que se han marcado en ese campo son a balón parado. El campo invita a que pueda pasar. Al estar todos tan juntos propicia que sea un partido de balones más largos, de segundas jugadas y de estar atentos. El que esté más listo va a empezar a jugar.

- ¿Qué tipo de filial es el Vitoria?

- Es un equipo con futbolistas de calidad y creo que les iría mejor en un campo más amplio y de césped natural. No podemos especular qué harían en otro campo, debemos adaptarnos a ese terreno y jugar esas bazas para sacar el partido adelante, aunque con variantes con respecto a otros días.

- Lograr dos triunfos consecutivos y no encajar goles parecen los dos retos a superar.

- Serían dos muy buenos objetivos. Buscamos siempre la máxima seguridad defensiva pero nos está costando, por lo que dejar la portería a cero sería un buen síntoma. Y enlazar dos jornadas seguidas ganando parece fácil pero de momento no lo hemos hecho, ojalá se cumpla ese objetivo pero no será sencillo.

- La afición se está movilizando mucho para esta jornada.

- Verles como les vimos en Gijón, que era de los desplazamientos más largos, como animaban todo el partido, es también un aliciente importante para todos. Es un argumento para dar un poco más de rendimiento y actitud porque sabemos que para ellos el viaje de vuelta es más alegre y ya que hace un gran esfuerzo por venir que al menos vean que el equipo trabaja, pelea y va a por el partido.