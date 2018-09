UD LOGROÑÉS «Si no reaccionamos este fin de semana habrá que tomar decisiones» Sergio Rodríguez da instrucciones a sus jugadores durante el entrenamiento de ayer. :: fernando díaz Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés El técnico sabe que se la juega mañana ante el Real Unión y pide «el apoyo de todos para sacar esto adelante» ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:31

El de mañana no es un partido normal para Sergio Rodríguez. El futuro del técnico pende de un hilo. Resta saber si el Real Unión cortará ese hilo y precipitará la salida del riojano o si, por el contrario, una victoria blanquirroja dará paso a siete días de tranquilidad. De momento, Sergio Rodríguez trata de «darle la mayor normalidad posible» a la semana de entrenamiento.

- ¿Cómo está el equipo en esta semana tan especial?

- Con ganas de que llegue el partido y que llegue la primera victoria porque la situación no es la deseada, no salen las cosas.

LAS FRASES Futuro «Hay que entender que por encima de las situaciones individuales está el club» Cambios en el equipo «Habrá cambios, pero no creo que sean excesivos. Hay que cambiar cosas, pero dentro de nuestra filosofía»

- ¿Apetece volver a Las Gaunas tras los últimos acontecimientos?

- Sí, claro. Tenemos muchas ganas de revancha, de sacar un partido, de hacer las cosas bien, de que la gente se vaya contenta porque en el inicio de la temporada no lo hemos conseguido. Sabemos que será un partido duro porque estamos en un momento duro, en el que no nos salen las cosas. Pero confiamos en lo que tenemos, los jugadores trabajan bien y con muchas ganas e ilusión. Lo que nos está pasando no tiene nada que ver con la actitud, porque ellos la tienen al cien por cien. Pero tenemos que reaccionar porque se está alargando demasiado la negatividad. A ver si podemos contar con el apoyo de todos para sacar adelante todo esto.

- Revuelta dijo que usted seguiría en el banquillo mientras tuviera fuerzas. ¿Siente que se juega el puesto cada fin de semana?

- No, siento que esto es fútbol y las circunstancias y los resultados mandan. Yo agradezco la confianza del club, siempre la he tenido. Pero las situaciones tienen un límite y voy a buscar lo mejor para el club. En el momento que vea que no soy capaz de hacer reaccionar a los jugadores o de sacar buenos resultados, evidentemente habrá que tomar una decisión. Pero si se decanta hacia ese lado se va a tomar con total normalidad porque lo que tenemos que entender es que por encima de las situaciones individuales está el club. Tenemos un equipo para pelear por otras cosas de las que estamos ahora. Y también es cierto que estamos a tiempo de reaccionar. Fuerza hay mucha, pero también mucha responsabilidad.

- ¿Se ha marcado una fecha límite para recuperar la confianza o puede ser que sea este mismo domingo?

- Puede ser que dependa de este domingo porque si no, la situación se complica mucho y evidentemente si no somos capaces de reaccionar este fin de semana pues... es complicado. Si yo no soy capaz de hacer que los jugadores reaccionen... No es una cuestión de actitud, pero sí de encontrar el juego, estar bien en lo defensivo... En definitiva, de hacer un buen partido. Pues habrá que tomar decisiones. Pero ahora es en lo último que pienso. Ahora estoy concentrado en que tenemos una revancha y tenemos muchas ganas. Hay cosas que no estamos haciendo bien ni nos están saliendo, pero no es una cuestión de actitud. Igual es que nos están afectando otros factores. Tenemos un partido que lo afrontamos como una final. Y queremos que sea un punto de inflexión para cambiar la dinámica. Si no, ya veremos lo que pasa.

- En Calahorra dio la sensación de que el equipo dimitía.

- No comparto esa sensación para nada. Conozco a los jugadores y sé que están dando todo incluso hay gente que tiene tanto exceso de responsabilidad que les hace no elegir bien, tomar decisiones incorrectas o tener cierta ansiedad. Yo también he vivido este tipo de situaciones cuando jugaba, que a veces quieres tanto que por unas cosas o por otras no salen las cosas. Vamos a ver si somos capaces de cambiar esta situación. Yo pediría ese pelín de confianza para los jugadores porque ahora mismo lo necesitan. Y al final los más importantes en esta película son ellos, el entrenador si se tiene que ir se irá.

«Mayor normalidad posible»

- ¿Es posible trabajar con normalidad en esta situación tan límite?

- Sí, hemos trabajado con normalidad porque nosotros tratamos de darle la mayor normalidad posible. Pero sí que es cierto que más que aspectos tácticos, es importante el tema mental. Que estemos tranquilos, que afrontemos el partido con confianza.

- ¿Comparte la idea de Revuelta de que un coach sería una solución para el tema mental del equipo?

- Es cierto que hay mucho de mental en el que nos estén saliendo las cosas, porque trabajo hay, hay buen equipo y buenos jugadores. Pero por hache o por b no nos están saliendo las cosas. Está claro que un porcentaje mental, hay. Lo otro es el fútbol quien tiene que decidir.

- ¿Tratándose de un partido tan especial, vamos a ver algo especial en la UDL? ¿Cambios en el dibujo o la forma de jugar?

- No, vamos a hacer como todas las semanas. Vamos a ver dónde queremos hacerles daño y a partir de ahí elegir a los jugadores. Depende un poco del rival, dónde creemos que tiene más carencias y luego del estado de los jugadores adecuados para este partido que tiene connotaciones especiales porque es un partido muy importante, porque si no nos alejaríamos mucho de los primeros puestos y estaríamos en una situación complicada. Cuando las cosas no están saliendo bien, hacer un cambio de 180 grados es muy peligroso. Creo que hay que cambiar cosas, pero dentro de nuestra filosofía. Hay que buscar alternativas, pero dentro de las capacidades del equipo. Habrá algún cambio pero no creo que sea excesivo.

- Al final del partido en Calahorra se marchó cabizbajo hacia los vestuarios. ¿Qué pensaba?

- Frustado porque las cosas no salen. No hicimos un buen partido pero tampoco creo que fuera tan pésimo. En otra situación todos hubiésemos visto que es un derbi. Ellos están en una dinámica buena y aprovecharon sus ocasiones y nosotros no. Creemos que podemos dar mucho más. Todos lo creéis y es así. En ese momento pienso en estar tranquilo porque creo que en los peores momentos es cuando más tranquilo hay que estar.