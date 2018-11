SEGUNDA DIVISIÓN B «A raíz del primer gol hemos desaparecido» Miguel Sola, cabizbajo, enfila los vestuarios tras el primer tiempo. :: s.m. Miguel Sola | Entrenador del CD Calahorra El técnico reconoció el empate como justo e incidió en el bajón mostrado por su equipo tras el buen arranque SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 6 noviembre 2018, 09:36

Miguel Sola volvió a afrontar una tarde complicada. Su equipo saltó a La Planilla con todo a favor, pero echó por tierra su ventaja y el trabajo previo en una actitud que criticó el técnico.

-Este empate no entraba en los planes...

-En el fútbol puede entrar todo, esto es un juego y puede pasar cualquier cosa. Lo que no entra en los planes es que empieces tan bien el partido, hagas el gol y de buenas a primeras desaparezcas. Es un tema que nos viene sucediendo y en el descanso he incidido un montón con ellos pero no ha habido forma. Nos volvemos a adelantar y viene otro error, porque además hemos regalado los dos goles. En el primero es una contra que llevábamos el balón, lo perdemos, regalamos un córner y no estamos acertados en los marcajes. El segundo ha sido parecido, un balón nuestro que lo regalamos. Con lo que cuesta en esta categoría adelantarse y meter dos goles y lo fácil que lo hemos puesto para que nos marquen los suyos. Es una pena. Todos los días quieres ganar los tres puntos pero hay un rival que también juega y si tu no estás bien es factible que pasen estas cosas.

-¿Ha habido exceso de confianza tras el primer gol?

-Hasta ahora nos había pasado fuera de casa, pero no aquí, siempre habíamos tenido más el balón. Hoy ha sido un calco de lo que nos pasó por ejemplo en el campo del Arenas. Hacemos el gol, nos venimos atrás y perdemos balones fáciles. Es difícil de explicar porque hay jugadores que minutos antes lo estaban haciendo muy bien. Hay que aprender de esto y mañana hablaremos para que se den cuenta de que cuando lo hacen bien da gusto verlos jugar pero cuando se dan mal las cosas cometemos muchos errores.

-Al final del partido el equipo ha tenido el balón pero ha sido incapaz de crear gran peligro.

-Estábamos ya cansados y no ha habido claridad a la hora de llegar. Ha habido algunas acciones pero siendo claros y justos tampoco hemos merecido mucho más. Hoy el empate es lo más justo.

-¿Qué le ha hecho introducir tantos cambios en la alineación?

-Ver como veníamos de partidos anteriores, había jugadores que necesitaban descanso. Hemos intentado hacer un centro del campo para tener el balón y esa era la clave. Si lo hubiésemos tenido durante todo el partido lo sacamos adelante. Hemos empezado muy bien porque lo hemos movido rápido y hemos creado ocasiones, pero a raíz del primer gol hemos desaparecido. Esto no nos debe suceder porque sino vamos a perder muchos puntos. Es una pena porque el equipo sabe jugar y tener el balón. ¿Por qué entonces no lo hacemos? La línea es tener el balón porque en esos momentos desbordamos a cualquiera.

-¿Qué duele más, perder el otro día en Santander o dejar escapar este partido?

-Lo que me duele ahora es haber perdido dos puntos, creo que estamos capacitados para ganar estos partidos. Si el equipo está a su nivel hubiese sacado su partido adelante. No hemos estado y hay que recapacitar y analizar para volver a ser ese equipo que todos queremos.

-Ha habido un momento del partido en el que La Planilla se ha quedado en silencio.

-En el fútbol lo más normal es que los jugadores animen a los aficionados. Si ofreces algo, el aficionado va a responder. Si no das gran cosa, el aficionado se queda como se ha quedado hoy. Claro que queremos que nos animen, nos dan ese punto más, pero cuando anima es porque está viendo algo dentro del campo y hoy ha habido momentos en que no. No voy a reprochar nada porque la afición siempre está de diez.