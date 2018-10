«Al Racing se le gana siendo valientes, no podemos ir a ver qué pasa» El técnico reconoció el mejor estado de su equipo tras una semana en la que ha podido recuperar a jugadores Miguel Sola Entrenador del Calahorra S.M. CALAHORRA. Sábado, 27 octubre 2018, 01:04

Miguel Sola reconoció ayer que en El Sardinero comenzaba una nueva etapa, en la que quizá se acabaron tantas rotaciones y la competencia tiene que ser mayor entre los jugadores de la plantilla.

- A partir de ahora empieza un calendario más normal, otra Liga.

- Diríamos la misma Liga, pero en la que ahora de aquí en adelante vamos a intentar cada día competir al máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día van a salir los que creamos que son los más adecuados. Tras estas rotaciones que hemos tenido que hacer por el desgaste de la Copa, al tener más tiempo de descansar, los que estén bien van a jugar. Seguro que habrá más competencia entre todos y vamos a ver si eso nos sube de nivel.

- ¿Cómo se le gana al Racing?

- Jugando bien al fútbol, defendiendo bien y siendo valientes. No podemos ir allí a ver qué pasa. Lógicamente cuando no tengamos el balón defenderemos pero cuando lo tengamos debemos ser valientes, atrevidos y llegar en buenas condiciones al área contraria. Sabemos que al Racing le gusta dominar el encuentro y tiene jugadores de calidad, pero no vamos a regalar nada. Vamos a competir, a ponerle las cosas difícil y a ganar.

- Un partido sin balón como en Zubieta no se puede repetir.

- Allí hicimos un gran trabajo defensivo pero no fuimos hacia arriba. Tampoco nos dejó la Real, nos hizo una presión bárbara y no supimos romperla. No es que no quisiesemos, es que no podríamos. Nos sucedió ese día y espero que no nos ocurra en El Sardinero.

- ¿El Racing puede estar despistado por la Copa?

- Creo que no, y el míster, tal y como hemos visto en cuanto a rotaciones hasta ahora, ha cambiado muy poco. Se centran en el partido a partido. Pensarán primero en nosotros y luego tienen muchos días hasta el jueves para poder recuperar. Después de venir de una derrota no van a estar pensando en el partido del Betis.

- El Sardinero es un campo atractivo.

- Lo que nos tiene que motivar es el campo, los espectadores y que detrás tenemos una afición que nos va a apoyar allí y en Calahorra. Queremos brindarles un buen partido. Es motivamente para todos y un escenario en el que se pueden ver más cosas.