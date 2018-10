Racing y Barakaldo toman el liderato

El tropiezo del Athletic de Bilbao B ha dejado dos nuevos líderes en el Grupo II de Segunda B. Racing de Santander y Barakaldo ganaron sus duelos dominicales. En el caso de los santanderinos, doblegaron en El Sardinero a la Cultural de Durango (2-0) pero lo pasaron muy mal. Ante el colista, sólo encontraron la portería rival en el descuento: los dos goles cántabros (Cani Segovia y Juanjo) llegaron en el añadido. Mientras, los vizcaínos ganaron en Estella por la mínima al Izarra. El que no pudo pasar del empate en Anduva fue el Mirandés, que igualó a un tanto ante el Sporting de Gijón B.

Con los resultados de la jornada, el Calahorra continúa en puestos de 'play off' aunque igualado a once puntos con el Izarra, quinto, mientras que la Unión Deportiva Logroñés sale de la parte baja y se coloca decimoquinto, también igualado con el Langreo, que ocupa el puesto de 'play out'.