La racha de la UDL continúa Los jugadores de la UDL celebran su gol en Tajonar frente al Osasuna B / Fernando Díaz Desde que perdiese frente al Haro en la segunda jornada, los blanquirrojos han encenado seis partidos consecutivos sin perder, con triunfos en sus cinco últimas citas

El pasado 1 de septiembre el Haro visitó Las Gaunas y se llevó la victoria gracias a un gol de Facu. Era la segunda jornada de liga y la Unión Deportiva Logroñés sumaba un punto en su casillero, dado que en su estreno había firmado tablas con el filial del Alavés. No era el inicio soñado, pero desde entonces los blanquirrojos no han dejado de crecer. Han acumulado un empate y cinco triunfos en sus siguientes seis compromisos y se han aupado hasta las posiciones de 'play off' de ascenso a Segunda División.

Los de Sergio Rodríguez han anotado quince goles y han encajado solo tres en una dinámica que comenzó con el empate en Calahorra y que continuó con una victoria por la mínima sobre la Cultural Leonesa (3-2). Desde ese momento, ningún punto más se les ha escapado a los riojanos.

En Las Gaunas, tanto el Tudelano como el Arenas se marcharon con un serio correctivo en contra (4-0) y lejos de su feudo la Unión Deportiva Logroñés también se ha mostrado sólida superando al Salamanca (0-2) y al filial del Osasuna (0-1).

La racha continúa y los blanquirrojos tratarán de prolongarla el próximo sábado frente al Amorebieta en Urritxe (16.30 horas).