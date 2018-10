«Quiero volver a jugar a fútbol como si la lesión de rodilla no hubiera existido» Álvaro Arnedo posa apoyado en la valla que delimita uno de los campos del Mundial'82 / Justo Rodriguez Álvaro Arnedo | Jugador de la UDL Este martes se cumplen seis meses desde que el blanquirrojo pasara por el quirófano. El jugador estima que volverá a la competición en enero JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Miércoles, 17 octubre 2018, 10:19

A Álvaro Arnedo no se le olvidará nunca la tarde del 29 de marzo, Jueves Santo. Aquel día un mal apoyo se traducía en una grave lesión. Dos semanas después se operaba en Madrid. Seis meses, hasta hoy, de trabajo en solitario y en silencio. Mucho tiempo, aunque el futbolista de 22 años no se obsesiona con la temporalidad. Quiere regresar, pero para jugar al nivel al que estaba antes de aquel negro día.

- Seis meses se cumplen este martes desde que entró en un quirófano en Madrid para operarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. ¿Cómo está?

- La verdad es que me encuentro bastante bien, pero este último mes no he mejorado tanto como yo esperaba. Quizá porque quise correr demasiado. No obstante, las sensaciones son bastante buenas. Tengo muchas ganas de entrar con el grupo en los entrenamientos. Creo que en un mes podré entrenarme con mis compañeros. No todo, pero sí algo.

- ¿Siente que le responde la rodilla?

- Sí, claro. Con la operación perdí toda la masa muscular, pero ahora está prácticamente como la otra rodilla. Se asemeja a como era antes.

- Muchas horas de gimnasio.

- Muchísimas. Es lo peor. Mañana y tarde. Lo compagino con algo de campo, pero después de tanto tiempo en el gimnasio me sé hasta el número de baldosas que hay en el suelo. También hago piscina. Al final, me paso las mañanas en la instalación y por las tardes trabajo dos o tres horas más.

- ¿Qué recuerda de aquel día en Gobela?

- Noté un dolor inmenso. Nunca había sentido algo así. Llegó José (Miguel Martín, fisioterapeuta) y me tranquilizó, pero yo le pedía que me mirase el cruzado, porque jamás había tenido esa sensación. He sufrido esguinces en la rodilla, pero aquel dolor no lo había experimentando nunca.

- Vamos, que desde el primer momento pensó en la rotura del cruzado.

- Sí. Le pedía continuamente a José que mirase el cruzado. En un primer momento no parecía que la lesión fuera tan grave, pero luego se confirmó el peor diagnóstico.

- Pasan los días hasta que le dicen que el ligamento está roto. ¿Cómo los vive, a la espera de un diagnóstico final y de pasar por el quirófano?

- Cuando me dijeron que estaba roto y me aconsejaron operarme, no lo pensé. Lo tenía claro. Me fui a Madrid, me examinaron la rodilla, esperamos dos semanas para que bajase la inflamación y me operé. Salí del quirófano bastante animado porque me dijeron que todo había ido bien, pero cuando se pasó la anestesia volví a la realidad. El dolor era muy intenso y lo pasé mal. Aun así, creo que mentalmente he sido fuerte. Pensaba que lo pasaría peor.

- ¿Cómo es el dolor?

- Indescriptible. Te duele todo, te empieza a arder la puerta y cuando desaparece aún es peor. Yo estuve una semana sin dormir a causa del dolor.

Arnedo pasó en unos meses de Tercera a ser fijo en Segunda B y, de repente, ver cómo decía adiós a todo

- ¿Se llora por el dolor o por la impotencia?

- Por impotencia. Quieres hacer cosas y no puedes. Ahora ha pasado el tiempo y valoro más todo aquello que es cotidiano. Algo tan sencillo como una sentadilla.

- Incluso andar. Hace falta ayuda.

- Sí. Las dos primeras semanas estuve durmiendo en el sofá del salón porque no podía subir al segundo piso, donde tengo mi dormitorio. Al final, lo más importante es la cabeza. Si la tienes bien amueblada, todo es más sencillo. Tienes que tener claros cuáles son los plazos y hay que cumplirlos. Si te pasas, puedes retrasar la recuperación.

- Supongo que es ahí, en el control, donde la figura de los técnicos, médicos y fisioterapeutas es básica.

- Sí. Son ellos los que me guían. Es fundamental trabajar como ellos marcan.

- No sé si en tantos meses de trabajo en solitario aparece por la cabeza el fantasma de no volver a jugar a fútbol.

-En mi caso, no. Jamás lo he pensado. Desde el primer día hablé mucho con Titi, Santos y Miguel, que han pasado por esta situación. Te tranquiliza no sólo la conversación, sino ver que ellos han vuelto a jugar al fútbol incluso mejor que antes de la lesión.

- Hay una imagen grabada. Titi marca en Las Gaunas frente al Gernika y se sube hasta la butaca que usted ocupaba en el fondo sur. ¿Qué supuso un gesto como aquel para alguien que vivía un momento como el suyo?

- Supuso mucho, muchísimo. Me acuerdo del gesto de Titi todos los días. Da fuerza y sientes que no estás solo porque hay momentos que te invade la soledad y crees que eres un trasto.

- Cita a la soledad. Rodeado de mucha gente, pero solo en el vestuario y solo en la grada.

- Siempre estás solo, aunque tus compañeros te rodeen. Incluso debes ser más egoísta en el sentido de cuidarte más. Yo he renunciado a ir a dar un paseo con mis amigos para evitar que se me resintiera la rodilla. Piensas más en ti. Renuncias a cosas y piensas que cuando estés mejor tendrás tiempo para hacer todo aquello que no has hecho en estos meses.

- ¿Qué cree que le va aportar como persona esta lesión?

- Primero, valorar mucho más las cosas sencillas. Cuando comencé a jugar con el primer equipo, valoraba cada minuto. Ahora mismo siento que la lesión me ha quitado mucho más de lo que me está dando, pero quizá es algo a corto plazo.

- Para usted fue un año de contrastes. Comenzó con la titularidad en Lezama después de regresar a la UDL, se convirtió en un jugador fijo para Sergio Rodríguez y, de repente se lesionó y se acabó todo.

- La temporada pasada fue... Comienzas y sabes que tienes que pelear mucho para jugar. Logro jugar, el míster cuenta conmigo y yo siento que aporto cosas al equipo. Y en una jugada se acaba todo. Así, sin más. Adiós a todo.

- Incluso se convierte en un referente de la cantera. El jugador que pasa por juveniles, por el filial, que se va porque no ve salida, que regresa y que aprovecha una puerta abierta para ser titular. ¿Qué siente cuando ve a jugadores como Iglesias, Bobadilla o incluso Marcos André que se han convertido en fijos en la primera plantilla?

- Supongo que ellos han visto que si yo llegaba, ellos también podían subir al primer equipo. Todos llevaban tiempo trabajando arriba y, además, tenemos la suerte de contar con un entrenador que cree en la cantera y que da oportunidades a sus jugadores. Las están aprovechando.

- Habla del técnico. Su papel es fundamental en la aparición y crecimiento de jugadores, sobre todo de cantera.

- Es muy importante. Cuando sientes que entrenas bien y puedes jugar, él decide. Si ves que cuenta contigo, que valora tu trabajo, que te da la oportunidad, coges fuerza y crees que puedes seguir creciendo.

- Renovó poco antes de lesionarse. ¿Se recupera uno con más calma sabiendo que el contrato no concluye al final de temporada?

- Yo siempre quise seguir en Logroño y tener un contrato de tres años da tranquilidad porque puedes dedicar el primero a recuperarte, aunque yo quiero jugar lo antes posible. El comportamiento del club conmigo es fantástico, porque me está ayudando en todo.

- Nos centramos, si le parece, en el momento actual de su equipo. ¿Qué análisis hace desde la grada? ¿Ha pasado ya la tormenta?

- Yo creo que sí, que ha pasado. Se ve a un bloque diferente, con más ganas, más intenso. Quizá necesitaba algo más de tiempo. A mí me ha gustado mucho en los tres últimos encuentros.

-¿Engañó a todos una pretemporada tan perfecta?

- No lo sé. Lo cierto es que jugamos increíblemente bien aquellos partidos, pero de repente llegó la Liga y nos faltó algo. ¿El qué? No lo sé, pero los resultados no eran los esperados. Ahora, parece que ha cambiado la dinámica.

- Suman diez puntos, la mitad que el Racing, líder del grupo. Pensar en renunciar a los objetivos estaría fuera de lugar...

- Por supuesto. Quedan treinta partidos. En fútbol es un mundo. Puede pasar cualquier cosa, porque apenas llevamos dos meses de competición y son diez, mínimo. Aquí se vive de rachas. Ahora mismo, parece que el Racing es invencible, mientras que nosotros hemos atravesado por una mala racha. Creo que estamos recuperando la identidad y que poco a poco vamos a ir escalando posiciones en la tabla.

- Pero de alguna forma hay que explicar esos cinco primeros partidos. El equipo toca fondo ante el Sporting, en la cuarta jornada, y repite siete días después en Calahorra.

- No es fácil explicarlo, pero ahora veo un conjunto diferente, un bloque más junto sobre el césped, más intenso, más vertical, sobre todo por el carril de Víctor [López]... Quizá no tenemos tanta posesión, pero vamos más rápido hacia la portería rival. Es mi impresión, pero cada uno tiene la suya.

- ¿Se ve con sitio en este equipo?

- De momento, quiero recuperarme bien de la rodilla y volver a jugar como si la lesión no hubiera existido. Prefiero olvidarme de todo que no sea mi rodilla.

- ¿Hace cuentas?

- Todos nos hacemos películas en la cabeza. Me gustaría estar en condiciones de poder jugar en enero, pero el tiempo no lo marcará la rodilla. Los médicos me dicen que a los ocho meses de la operación, la rodilla ya está recuperada, pero luego necesitas coger la forma. En enero cumpliré el noveno mes. Tampoco me obsesionan las fechas. Quiero estar lo antes posible, pero esa recaída me ha hecho ser más cauto.

- Y luego, perder el miedo.

- Lo más importante es este proceso es la cabeza, no el cuerpo. Cuando he estado lesionado no me he comido la cabeza, pero tienes tanto tiempo para pensar... Sé que cuando regrese al trabajo con el equipo, me costará, pero el hecho de estar con todos también me hará evolucionar. Algo bueno tengo que llevarme de esta lesión.