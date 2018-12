SEGUNDA DIVISIÓN B UD LOGROÑÉS La UDL quiere saldar su cuenta pendiente César Remón juega con el balón en el entrenamiento del viernes. Hoy será titular. :: fernando díaz Los riojanos concluyen el año en Las Gaunas ante el Arenas, al que nunca han ganado en Logroño JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Domingo, 16 diciembre 2018, 00:34

logroño. La UD Logroñés cierra este domingo en Las Gaunas (17.00 horas) ante el Arenas un intenso año. Será el último partido del curso en el Municipal, ya que el próximo, antes de concluir el 2018, se jugará en Estella. El 5 de enero nacerá un nuevo año deportivo, con el Racing como invitado de lujo.

Los blanquirrojos retomaron el pulso a la competición el 7 de enero del 2018 y lo hacían, también, en Las Gaunas, pero ante el Athletic B. 3-1 ganaron aquel día. Desde entonces, casi veinte partidos se han disputado en el Municipal entre los dos cursos futbolísticos, aunque el importante, el único, siempre es el próximo y éste tiene como protagonista al Arenas.

«Tendremos que estar bien para sacar el partido adelante», advierte Sergio Rodríguez. El conjunto getxotarra ha sido un adversario incómodo en Las Gaunas. De hecho, ha empatado en sus dos visitas. Eso es precisamente lo que no puede permitirse el club blanquirrojo en esta despedida, que el rival se lleve positivos de Logroño. Las tablas frente a la Real B y la derrota en Miranda han generado una situación que obliga a los riojanos a ganar para no verse relegados en la clasificación. A pesar de ser superiores en Miranda, los resultados mandan y un marcador que no fuera la victoria podría rescatar viejos fantasmas.

Remón y Andy toman el mando ante la ausencia de Salvador; Guille se suma a la citación

A las ausencias ya conocidas por lesión se suma la de Carles Salvador, por acumulación de amonestaciones. Así, la UDL Logroñés afronta el duelo sin el timonel que ha tripulado su barco en cada partido oficial de esta temporada. En todos. La recuperación de César Remón permitirá al técnico formar un dúo con Andy Rodríguez y éste. Para el logroñés serán sus primeros minutos después de caer lesionado en Lejona, el primer sábado de noviembre. Las ausencias han abierto de nuevo la citación a Guille Cabrera, mientras que Alí se mantiene en ella por tercera semana consecutiva.

Con esa alteración en la medular se puede completar un once que será prácticamente el mismo que el que jugó en Anduva el pasado domingo, aunque los adversarios sean muy diferentes. La columna vertebral seguirá compuesta por Miguel, Caneda, Andy, Rayco y Ander Vitoria. No se presumen alteraciones en las bandas, aunque Rodríguez suele sorprender en la decisión que representa elegir entre Rubén Martínez y Víctor López en el carril derecho. De momento, el catalán gana la batalla al riojano.

El Arenas, con catorce goles marcados y una media de un tanto encajado por partido, demandará paciencia para romper su entramado defensivo; contundencia en ambas áreas, para no recibir un gol y para marcar; y concentración absoluta, pues el club vizcaíno responde a ese perfil de equipos que hace un gol de la nada y que es maestro en aprovechar sus pocas ocasiones para marcar, sobre todo en balones aéreos, estrategia o segundas jugadas. Juego directo.

«Prevemos un partido en el que el Arenas no salga a presionar arriba ni a exponer. Somos nosotros los que tendremos que exponer. En este sentido, asumimos esa responsabilidad. Es un equipo con mucha envergadura, muy fuerte físicamente», indica Rodríguez.

Si bien ha ganado lejos de Gobela, no es su fuerte. Dos victorias, tres empates y tres derrotas. Su última salida, a Guernica, se saldó con derrota (2-0) y en los tres últimos encuentros no ha ganado, por lo que es más peligroso si cabe. Amante de los marcadores cortos, la UD Logroñés debe ser conscientes de que le costará romper su zaga, aunque si lo logra en los primeros minutos, el escenario será muy diferente. Además, el Arenas llega a Logroño sin dos de sus mejores hombres, Azkue y Ramos, que es su máximo realizador, con cuatro dianas.