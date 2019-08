«Queremos empezar bien y sumar los puntos» Sergio Rodríguez | Entrenador El técnico de la UDL analiza el «atípico» partido contra el Alavés B, un rival «joven» JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Viernes, 23 agosto 2019, 10:44

Primera rueda de prensa de Sergio Rodríguez. Como si no hubieran pasado dos meses. El técnico aventuró en palabras lo que espera de la temporada, aunque no ocultó que la gente quiere «hechos y no palabras». Satisfecho con una plantilla que califica de «competitiva» confía en que se amplíe con el paso de los días. Ante un primer partido a su juicio «atípico», el preparador admite que el único reto es ganar, comenzar «bien» a diferencia de la pasada campaña, aunque recuerda que es al final de la misma cuando se decide todo y se debe pelear «por las primeras plazas».

«Estamos bien, con ilusiones renovadas. Todos tenemos ganas de que comience la competición, que es por lo que estamos aquí. Con ansiedad», decía Sergio Rodríguez ante el primer compromiso liguero, un partido «un poco diferente porque es el primero», porque no ha visto competir al rival y porque no saben «qué medida puede dar». «Un encuentro atípico, pero para todos. Estamos ante un adversario joven, que quizá a nivel de forma esté un punto por encima de nosotros, pero en otros aspectos podemos estar por encima de ellos. Es joven e inexperto en la categoría y necesita rodaje. Ahora bien, estoy seguro de que lo puede compensar con ilusión. Es capaz de jugar con transiciones porque juega con gente rápida en ataque, pero que tampoco rehuye la posesión del balón. No le veo un carácter muy marcado en una forma concreta de jugar», explicaba en un análisis más profundo.

La UD Logroñés llega después de seis semanas de entrenamientos, de otros tantos amistosos y de siete incorporaciones, las tres últimas en las fechas más recientes. Todos están preparados, más allá del tiempo de estancia en la plantilla. «Estamos donde esperábamos estar, aunque no es donde esperamos estar dentro de unas semanas, no tiene lógica llegar a este partido en el mejor momento físico. En los demás aspectos estamos bien. Tener una base del año pasado nos ha venido muy bien y la gente que se ha sumado ha cogido los conceptos con mucha rapidez. A Míchel y Iago les queda, pero estamos muy contentos con la evolución de todos», indicaba.

La UD Logroñés viajará a Vitoria con dieciocho hombres elegidos entre diecinueve y con un portero, Yari, del filial, La competitividad por entrar en la citación no será letal, aunque el entrenador no se fija en este parámetro, sino en otro más exigente. «Prefiero tener una plantilla más larga, pero el hecho de que sea corta no significa que pierda competitividad porque los jugadores no quieren entrar en la convocatoria, sino en el once inicial. Para ser titular, hay competencia y eso es importante», indica antes de reiterar que está «contento» con lo que tiene, aunque el número sera «corto». «Aun está abierto el mercado. Todo dependerá de las lesiones. El año pasado sufrimos muchas y este hemos tenido un duro comienzo. Si tienes muchas, pasará factura; si no, no estamos mal. Hemos reforzado lateral y central de la zaga. Creo que en el centro del campo nos puede hacer falta uno más, pero por número y por obtener un perfil diferente, porque la campaña es muy larga», añade.

En Ibaia se darán cita al menos 100 aficionados blanquirrojos. Todos quieren ver ganar a su equipo, aunque el técnico recuerda que el año es mucho más largo que este primer partido o primeras semanas: «El ejemplo es del año pasado. Un comienzo bastante malo y una buena temporada. El 'play off' no se juega en las primeras semanas. Es al final del año cuando se decide todo y cuando debes estar peleando por los puestos de arriba. La temporada es muy larga, una carrera de fondo, aunque es evidente que nos gustaría comenzar bien y ganar los puntos. Por nosotros y por la gente que viaja con nosotros», indica aunque tiene claro que la meta se centra en «ir día a día» porque la gente quiere «más hechos que palabras y lograr resultados, porque si no son positivos todo lo demás queda eclipsado. Y, por supuesto, estar lo más alto posible, que para nosotros es el 'play off'», recuerda.

Retos a corto plazo en un largo ejercicio en el que a la UD Logroñés le incluyen en el grupo de favoritos junto a la Cultural, un clásico, y al Burgos, que ha sufrido una metamorfosis argentina. «Que nos pongan a su nivel significa que el club está haciendo bien las cosas, pero a nivel presupuestario no estamos a su altura. Ahora bien, no todo es dinero. Nosotros buscamos crear un buen grupo y comprometido. Entendemos que puede funcionar mejor que fichar a golpe de talonario. Estamos muy contentos con la gente que tenemos y creemos que contamos con un equipo muy competitivo», concluye.