«El punto es positivo, pero me sabe a poco por las ocasiones generadas» El preparador afirma tener sensaciones «encontradas» entre juego y marcador y «raras» con las decisiones arbitrales Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL M. GLERA LEZAMA. Lunes, 8 octubre 2018, 10:08

Contento con el empate, pero descontento con el punto sumado. Para Sergio Rodríguez, poco botín a tenor de lo visto sobre el césped. Eso sí, estas tablas demuestran que el equipo camina por la senda adecuada, aunque necesite sumar de tres en tres.

- Empate sin goles después de muchas ocasiones. ¿Que valoración hace del partido?

- El empate es positivo porque éste es un campo en el que no es fácil puntuar y enfrente estaba un rival difícil (tercero en la tabla). Ahora bien, el punto me sabe a poco por las ocasiones de gol que hemos generado. En este sentido, las sensaciones están enfrentadas porque hemos trabajado mucho, hemos podido marcar y no nos hemos llevado el premio gordo.

- ¿El partido con más ocasiones de gol?

- No lo sé, pero en la primera mitad hemos tenido cuatro o cinco. En la segunda ha estado más igualado hasta que nos han pitado un penalti que no lo era. Estamos al límite y los jugadores se han dejado todo en el campo. Éste es el camino.

-¿Qué valor dan a este punto en el vestuario? ¿Cómo les afecta anímicamente?

- Las sensaciones son positivas. Es verdad que no tenemos muchos puntos y que dos más en este partido nos hubieran venido muy bien, pero el empate es positivo.

- ¿Hasta qué punto les privan de goles esas imprecisiones en el área rival?

-El gol va por rachas. No hemos estado acertados ante el Athletic, pero otras veces generas menos oportunidades, las aprovechas y ganas el partido. Ahora bien, contamos con gente que tiene gol y en este sentido no estoy preocupado porque sé que van a marcar.

-Esta semana se lesionaba Jaime Paredes y durante el partido se ha retirado Miguel Santos. ¿Tiene un problema en el carril izquierdo?

-Flaño ha suplido a Miguel y ha estado estupendo. Cada futbolista aporta cosas y lo que nos da Jaime no nos la da nadie más en esta plantilla. Ahora bien, debemos adaptarnos a la situación en la que estamos.

- Antes ha comentado que el penalti señalado a favor del Athletic no lo era. Explíquese.

- No lo sé. Son sensaciones raras que tengo con las decisiones que se han tomado. Tampoco quiero hablar más de ello. Creo que ha sido más claro el que no nos han pitado a nosotros en la primera mitad.