«Es un punto muy meritorio y hay que darle valor al trabajo» Miguel Sola observa el partido en la banda de Lezama. :: sergio martínez El técnico destacó el esfuerzo colectivo y la mejoría del equipo a lo largo del choque Miguel Sola Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ LEZAMA. Domingo, 1 septiembre 2019, 23:56

Pocos reproches tenía ayer Miguel Sola para sus futbolistas después de un empate que muchos hubiesen firmado antes de viajar a Lezama. El Athletic B asustaba, pero el Calahorra logró contenerle gracias a ese trabajo colectivo que pedía el técnico el día antes del choque, recalando ayer que «no podíamos estar defendiendo los cinco, o trabajábamos todos o este equipo te puede meter muchos goles».

Miguel Sola centró precisamente su discurso a la finalización del choque en ese esfuerzo que tuvieron que hacer sus jugadores durante todo el partido, destacando esos compases iniciales en los que el Athletic B arrolló: «Ha empezado con un ritmo trepidante, ha sido difícil aguantar los primeros 25 minutos porque han salido a por todas». Después de esos momentos críticos, el técnico apreció una mejoría tanto en la recta final del primer tiempo como, especialmente, en el segundo, y valorando globalmente que «es un punto muy meritorio y hay que darle valor al trabajo».

En ataque el Calahorra apareció poco, algo que Sola justificaba con que «cuando haces esfuerzos tan grandes no quedan demasiadas fuerzas para llegar», comentando además que «ha faltado ese último pase en las contras pero cuando no tienes frescura no es fácil».