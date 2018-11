«No nos puede volver a pasar. Es una manera de tirar el partido» Gesto muy expresivo de Sergio Rodríguez. :: d.u. Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés El técnico lamenta el mal inicio de su equipo, al que le reconoce «la reacción y el orgullo» ELOY MADORRÁN LEJONA. Lunes, 5 noviembre 2018, 10:12

Sergio Rodríguez acudió a la sala de prensa con el semblante serio después de una derrota inoportuna que rompe la buena racha de los blanquirrojos.

- Es difícil de explicar un equipo que enlaza cinco partidos sin encajar un gol y recibe dos en los dos primeros minutos.

- No es fácil. Que te hagan dos goles en dos minutos no tiene mucha explicación. Seguramente hemos salido fríos, con falta de contundencia, con falta de concentración y ellos han acertado en esas dos situaciones que han tenido. Obviamente, esto ha condicionado el partido.

«Seguramente hemos salido fríos, con falta de contundencia y falta de concentración»

«Fuera de casa cuesta más, eso es evidente, porque los rivales son fuertes»

- Precisamente comentaba el pasado viernes en la previa que había que salir al 120% para que nadie te sorprenda...

- Está claro que hoy -por ayer- hemos tenido un ejemplo. Ya sabíamos que veníamos a un campo difícil, que ellos están en buen momento. Además en casa son un rival duro.

- ¿Qué piensa de esta situación?

- Tampoco vamos a hacer leña del árbol caído. Han sido tres minutos muy malos, los tenemos que asumir y tenemos que aprender de ello. Debemos conseguir que no nos vuelva a superar porque con dos goles en contra, en los dos primeros minutos, el partido se te pone muy cuesta arriba.

- En su opinión, ¿qué le ha faltado en la segunda parte para poder darle la vuelta al resultado?

- El tema es que creo que hemos tenido que desgastarnos demasiado. Cuando vas con dos goles en contra desde el principio te exige mucho desgaste, muchas acciones físicas y no puedes contener nada y tienes que ir a por el partido tal y como se había puesto.

- En la segunda parte hubo un tramo de juego en el que el empate parecía cerca. ¿Cómo se ha visto desde el banquillo?

- Creo que en la segunda parte, igual por el desgaste que hemos hecho durante todo el partido, nos ha pasado factura.

- Pero la UD Logroñés no ha dejado de buscar el empate con mucha fuerza hasta el pitido final.

- Creo que el equipo ha respondido bien fuera de esos tres minutos iniciales. Hemos tenido situaciones y nos hemos adaptado al campo y la pena es no haber marcado el empate porque yo creo que hemos tenido opciones para empatar, aunque también es cierto que ellos han tenido ocasiones para adelantarse más.

- ¿Esto es más un accidente o una constante del equipo, al que le está costando ganar fuera de casa?

- Fuera de casa cuesta más, eso es evidente porque los rivales son fuertes (silencio). Yo creo que el partido de hoy -por ayer- ha sido muy, muy extraño. Te hacen dos goles en los dos primeros minutos. Ponerte dos cero en contra es complicado. ¿Lo negativo? Evidentemente que no nos puede volver a pasar porque es una manera de tirar el partido. Encima te provoca hacer un sobreesfuerzo que generalmente es muy difícil que tenga premio. Tenemos que aprender de eso. A mí lo que me ha gustado ha sido la reacción de no tirar el partido ni mucho menos, sacar el orgullo, la casta. Nos hemos ido para arriba y hemos tenido situaciones. La pena es que era complicado y no hemos acertado en las que hemos tenido

- ¿A qué se debe el cambio de Remón a los pocos segundos de iniciarse la segunda parte?

- César anda con molestias. Ha salido y tenía las mismas sensaciones. Y aparte no queríamos sacarle para no darles pistas.