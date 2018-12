CD CALAHORRA «Si se puede luchar por ser segundos, ¿por qué no? Hay mucha igualdad» Sergio Parla, en el entrenamiento de ayer. :: sergio martínez El mediocentro, el jugador con más minutos, valora a nivel personal y colectivo lo conseguido, pero se muestra ambicioso Sergio Parla Jugador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Jueves, 13 diciembre 2018, 00:42

Sergio Parla (Madrid, 1992) llegó al Calahorra en el pasado mercado invernal, aún en Tercera. Ha vivido su mayor éxito y se ha convertido esta temporada en el engranaje principal de un equipo que llega a la recta final de la primera vuelta cumpliendo objetivos y pensando en seguir creciendo.

- Es el jugador con más minutos, con cinco goles, una pieza imprescindible... ¿Esperaba esta situación?

- A nivel de goles no, como máximo había marcado cuatro o cinco en otras temporadas, pero a estas alturas era impensable llevar cinco. Con respecto a estar sumando minutos, nunca es algo que esperas pero sí trabajas para ello y mi objetivo es seguir haciéndolo para seguid contando con la confianza de Miguel Sola.

- Está siendo el mediocentro principal pero también ha actuado de central, ¿en qué posición se siente mejor?

- Me gusta más el mediocentro porque se interviene más en el juego, pero estoy para participar donde haga falta. Cuando hemos tenido bajas en defensa he hablado con Miguel para decirle que contase conmigo si lo consideraba necesario.

- Al comienzo de temporada asumió la responsabilidad de sacar el balón jugado desde atrás.

- Es una responsabilidad pero la tomo con gusto, tanto el entrenador como yo vemos el fútbol de una manera similar. Por ejemplo, sería difícil para mí jugar siempre como contra el Vitoria, pero el partido lo exigía. Soy un jugador que disfruta cuando tiene el balón y estoy orgulloso de que se cuente conmigo para jugarlo.

- Las alternativas desde el centro del campo son mayores ahora.

- En las primeras jornadas los equipos me marcaban mucho y nos dificultaban ese juego, pero buscamos variantes para sacar el balón, con otros compañeros como Almagro, Cárdenas o Goñi. Además, Sola no es de un once base, si no estás bien te va a sacar y entrará otro, en esta plantilla el nivel está muy igualado. Eso nos hace mejores.

- Vino en enero de este año al equipo, ¿qué le hizo dejar el Móstoles y venir a Calahorra?

- Al Móstoles llegué tras jugar en Segunda B con el Rayo Majadahonda, pero me vendieron un proyecto que no fue tan real. Además, no estaba a gusto y pedí salir. Me llamó Tomás Lorente y me explicó el proyecto del Calahorra, que era un equipo con intención de ascender después de ganar dos años la liga. Necesitaba un cambio de aires, sentirme cómodo. Me apunté a caballo ganador, y cuando estábamos celebrando la liga, Miguel Sola me dijo: «Ya éramos primeros cuando viniste, para ganar la liga no te hemos traído». Y ascendimos. No somos un equipo conformista y yo tampoco lo soy. Me tomo el fútbol de una forma muy profesional, cada entrenamiento es para mí el mejor momento del día, es algo de lo que no estaba disfrutando en Madrid, mientras que en Calahorra estoy muy a gusto.

- Ha vivido un año intenso y positivo, la única mancha parece la eliminatoria ante el Sant Andreu.

- Todo lo que he vivido en Calahorra es bueno y te sientes realizado cuando tus objetivos personales coinciden con los del club. La Copa nos hizo mucho daño, si hubiésemos merecido perder lo asumiríamos bien, pero vimos desde mi jugada que había algo raro en ese partido. Era la ilusión de mucha gente, de muchos niños a los que ves con ganas de ver fútbol profesional.

- ¿Qué puede ofrecer el equipo en lo que resta de temporada?

- Seguir en la misma línea y mejorar cada día. A nivel colectivo no descarto nada, somos un recién ascendido pero vamos a ganar a todos los campos. Jugamos para ello. El Racing está en otra liga, pero si se puede luchar por ser segundos, ¿por qué no?, no lo veo tan descabellado. Hay mucha igualdad y no creo que seamos inferiores a nadie. Es cierto que últimamente hemos dejado pasar puntos importantes en casa, precisamente cuando nos podíamos acercar al 'play off'.