Una prueba para lucirse

SERGIO MARTÍNEZ Logroño Miércoles, 14 agosto 2019, 08:00

La pretemporada apura los plazos y después de numerosas pruebas ante equipos de superior categoría o de Segunda B, el Calahorra se toma esta tarde un pequeño respiro, aunque nunca puede subestimarse a los rivales. Como logró ante el Náxara en el primer sábado de mes, los rojillos buscan lucirse y darse un atracón de goles, esos que están costando tanto en llegar, frente al Txantrea, de la Tercera División navarra (Campos de San Emeterio, 19.30 horas).

El Calahorra está teniendo dificultades para ver portería este verano, y salvo en el partido de La Salera, solamente ha logrado marcar ante el Ebro por medio del extremo José Ramón. Esta tarde quiere dar un golpe en la mesa, sacudirse esa presión por medio de goles. Las pretemporadas no son tiempo de sacar conclusiones, pero el Calahorra busca sensaciones positivas en el aspecto ofensivo en la recta final de la preparación, tanto esta tarde como el sábado frente al Alavés B, un rival al que se medirá en liga. Pese a todo, no suponen los resultados una obsesión para Miguel Sola, ya que la experiencia del pasado año muestra una pretemporada similar y una campaña en la que los goles no faltaron.

Para el partido de esta tarde el entrenador rojillo volverá a repartir minutos entre todos sus futbolistas, dejando pocas pistas sobre cuales pueden ser sus intenciones de cara al arranque de la liguero y centrándose más en el rodaje y la compenetración de todos ellos al juego calagurritano. Las dos bajas con las que cuenta Sola son el mediocentro Kamal, cuya ausencia está abriendo las puertas a Cristian y a Arana, así como Carralero, que todavía cuenta con tiempo de recuperación por delante y no podrá estar en las primeras jornadas.

Ante el Txantrea el Calahorra aspira a su tercera victoria de la pretemporada, en la que reflejar su superior categoría y su evolución en una pretemporada exigente que llega a su recta final con la necesidad de mostrar otro nivel.