Otro problema para la UD Logroñés

JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Miércoles, 5 diciembre 2018, 23:46

Logroño. No resulta sencillo explicar cómo cada semana se lesiona algún jugador de la UD Logroñés. El domingo concluyó con la alegría del triunfo y la tristeza por el percance de Marcos André; ayer, el de Lander Olaetxea, que se retiró de la sesión de trabajo con visibles muestras de dolor. Otra lesión, pero no como resultado de una acción violenta, sino de la mala fortuna, vía por la que han llegado otros contratiempos físicos en estos primeros meses.

El jugador vasco sufre, tras una primera exploración, la distensión del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. El más benévolo de los diagnósticos, ya que se trata de un esguince leve. Una acción fortuita en la que se le giró la rodilla cuando disputaba un balón.

Lo cierto es que salvo la portería, todas las líneas blanquirrojas están siendo castigadas por las lesiones. Los defensas Jaime Paredes y Miguel Santos suman muchas jornadas ya alejados de la competición y sus ausencias han condicionado la línea, que no obstante ha descubierto a jugadores como Juan Iglesias y Pablo Bobadilla.

En la medular, Álvaro Arnedo comenzó lesionado el ejercicio, pero cada día suma más minutos de entrenamiento con el grupo. En ese eje, el único inmune a las lesiones es Carles Salvador, que ha jugado todos los partidos de Liga, trece de ellos en el once titular, y los tres de Copa. César Remón fue el primero en verse fuera por lesión. No pudo jugar frente al Real Unión, en la sexta jornada, después de completar los encuentros ante Langreo y Sporting y no jugar contra el Calahorra. Reapareció ante el Tudelano, pero se lesionó cuatro semanas después, en Lejona. La buena noticia es que el centrocampista logroñés está en condiciones de reaparecer este mismo domingo, si bien la decisión final corresponde a Sergio Rodríguez. Parece que sus problemas musculares quedan ya en el olvido.

Andy Rodríguez tampoco ha escapado a la maldición de la mala fortuna. Un golpe en el transcurso del partido contra el Amorebieta le impidió jugar una semana más tarde en Sarriena. Reapareció frente al Oviedo y jugó unos minutos contra el Vitoria, pero ahora ya no se trata de sumarse al encuentro, sino de iniciarlo. Él o Remón.

Las lesiones de estos dos últimos abrieron las puertas del doble pivote a Lander Olaetxea. Media punta, jugador de banda y centrocampista. Incluso de corte defensivo. Concluyó el partido de Lejona en esa demarcación tras el adiós precipitado de César Remón y ha repetido en los últimos encuentros como pareja del omnipresente Carles Salvador. Además, su concurso ha sido exitoso. Once partidos ha jugado el vasco, diez de ellos como titular y los tres últimos más cerca de la portería de Miguel Martínez de Corta.

En ataque, primero cayó lesionado Rayco García. Fue después de ganar el Real Unión en Las Gaunas. Lesión muscular. El canario se perdió cuatro encuentros de Liga: Athletic, Tudelano, Gimnástica y Amorebieta, más el partido de Copa en Santander. Regresó frente al Leioa y ha sido titular en Oviedo y en Las Gaunas, el pasado domingo.

Ñoño se perdió el primer partido, en Durango, por lesión. Ahora preocupa la ausencia de Marcos André. Junto a Miguel, Caneda y Salvador, el único que había participado en todos los partidos de Liga. La fractura en la clavícula derecha que sufrió el domingo tras caer mal al césped le mantendrá alejado unas semanas de la competición.