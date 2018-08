PRISAS FINALES

La UD Logroñés firmó un empate tras un partido que encaró con posesión y demasiada horizontalidad en el movimiento del balón pero que concluyó acechado por las prisas. Precisamente en esos últimos minutos y con un jugador menos fue cuando dispuso de las mejores ocasiones para ganar el partido. Dos nombres propios: Andy Rodríguez y Víctor López.

MIGUEL: No tuvo que intervenir en ninguna ocasión aunque sí se vio obligado a salir de puños sin problemas. No pasó apuros.

ANDY RODRÍGUEZ Fue el mejor del equipo. Comenzó jugando de pivote muy cerca de los centrales, luego se liberó un poco aunque acabó jugando en la defensa tras la expulsión de Bijimine. Estrelló un lanzamiento en el larguero y chocó contra Errasti en un tiro libre.

FLAÑO: La Cultural atacó por su flanco y encontró huecos. El mayor peligro fue por esa banda. En ataque pasó desapercibido.

CANEDA: El veterano central fue de menos a más, impreciso en el inicio del partido. Buscó cambiar el partido en momentos concretos con balones a la espalda de los centrales.

BIJIMINE: Cometió el grave error de irse expulsado después de cometer sólo dos faltas. Un par de errores tontos que dejó a su equipo en inferioridad más de un cuarto de hora.

PAREDES: Jugó con descaro por el lateral izquierdo pero no pudo centrar bien. Tuvo tres internadas que pudieron acabar en gol pero su centro no llegó a destino. En defensa no sufrió salvo la ocasión de Ibon.

CARLES SALVADOR: Muy trabajador, como es habitual, con muchos kilómetros, se permutó con Andy parea dar salida al balón pero sin el empuje que suele caracterizar su fútbol.

OLAETXEA: Muy perdido en la banda derecha. Acabó jugando de medio centro, aportando poco en ataque además de caer preso en la maraña creada por el Durango.

RAYCO: Creó poco peligro, no encontró socios y en la primera parte pasó inadvertido. Suazo y Molina le desconectaron. Acabó jugando como único hombre en punta, dispuso de una buena ocasión para marcar pero Errasti atrapó su remate de cabeza.

MARCOS ANDRÉ: Jugó en punta con Ander Vitoria aunque sin balón, atrapado en la banda izquierda. Desafortunado en la toma de decisiones y le sobró, en muchas ocasiones, algún regate.

ANDER VITORIA: No encontró en ningún momento su fútbol. Se metió mucho entre los dos centrales, quizá para fijarlos, pero no se generó espacios para el remate. En su mejor ocasión se dejó el balón atrás en la entrada al área.

RUBÉN MARTÍNEZ: Intentó aportar profundidad a la banda izquierda, pero se mostró dubitativo en la mejor ocasión del partido para marcar y dio tiempo a que Errasti se le echara encima.

VÍCTOR LÓPEZ: Jugó diez minutos tremendamente aprovechados. Fabricó una jugada espectacular para dejar solo delante del portero a Rubén Martínez y puso otro balón de gol desde el banderín. Jugó pegado a la banda derecha y cuando el equipo se había quedado con diez jugadores.

REMÓN: Cinco minutos sobre el césped en los que buscó cerrar la medular riojana junto a Olaetxea.