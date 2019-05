Fútbol | Segunda B «Al principio de temporada todos hubiésemos firmado esto» Sergio Martínez El técnico comentó que las posibilidades de Copa se perdieron ante el Athletic B y el Tudelano Miguel Sola Entrenador del CD Calahorra SERGIO MARTÍNEZ Logroño Lunes, 20 mayo 2019, 11:25

Miguel Sola terminó la temporada con un mensaje claro: hay que valorar la permanencia conseguida. Un objetivo que en algunos momentos ha parecido sencillo de alcanzar, pero que es todo un éxito para un equipo recién ascendido y que ha vivido tantos vaivenes. La Copa no pudo ser la guinda, una muestra de algo que también comentó el técnico, que al Calahorra le ha faltado dar algo más en los momentos en los que podía dar un paso al frente para plantearse objetivos más ambiciosos.

- La Copa no pudo ser...

- No ha podido ser porque no dependíamos de nosotros. Esto lo perdimos en los últimos partidos, especialmente en el día del Athletic B, en el que no estuvimos a la altura, y nos ha costado el no poder estar en la Copa. Al menos hemos hecho lo que dependía de nosotros, ganar. Independientemente de todo esto lo que tenemos que hacer es valorar la temporada. Al principio de temporada todos hubiésemos firmado esto. Hay gente que será muy exigente y nos pide estar más arriba pero al final tenemos que ser sensatos y consecuentes con lo que somos. En la temporada hemos cumplido los objetivos.

- Al final, 25 puntos en la primera vuelta y 25 en la segunda.

- Lo valoramos mucho porque sabemos la dificultad que tiene la Segunda B. Vemos un equipo con el triple de presupuesto que nosotros va a jugar la promoción de descenso. Eso demuestra las dificultades que hay para ganar en cualquier sitio. Nosotros debemos estar satisfechos. Quiero felicitar a los jugadores por el trabajo hecho, a los que empezaron, los que no han podido seguir con nosotros y los que han venido. Entre todos han conseguido que estemos en una buena posición y ver este final con tranquilidad.

- ¿Puede hacerse alguna valoración del partido?

- Es muy difícil jugar. Nosotros queríamos ganar, ellos están en una situación dura. No hay tensión y es complicado. Nosotros hemos hecho el partido que necesitábamos para sacarlo adelante. Hemos estado más ordenados que el día del Athletic B, donde se nos fue el partido por el desorden. No teníamos que dar facilidades y aprovechar nuestras oportunidades.

- ¿Qué pega le pondría a la temporada?

- Nos ha faltado algo quizás en los partidos clave, en los que hemos estado cerca de subir en la tabla, de optar a puestos mejores. Especialmente en casa no hemos sido capaces de sacarlos adelante y recuerdo unos cuantos. Ahí nos ha faltado. Piensas que puedes algo más pero en esos partidos por lo que sea no lo hemos demostrado y ahí he echado en falta algo de más experiencia u otras cosas que nos hubiesen dado una regularidad, sobre todo en casa, para poder estar más arriba.

- No hay que olvidar las eliminatorias de Copa del inicio de año.

- Fue una temporada exigente desde el principio. El partido de Sant Andreu fue complicado, pero en resumen tanto a nivel deportivo como económico a la Copa le sacamos rendimiento.