«El primero que me he equivocado he sido yo, hay que asumir responsabilidades» Miguel Sola observa el partido durante el primer tiempo. Al fondo, Iván Ania, técnico racinguista. :: s.m. El técnico rojillo mostró su discurso más crítico hasta el momento, reconociendo su culpa y el mal partido de su equipo en El Sardinero Miguel Sola Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ SANTANDER. Domingo, 4 noviembre 2018, 00:14

El Calahorra sufrió en la tarde de ayer su derrota más clara e inapelable. No había recibido hasta ahora ninguna goleada. En ningún momento pudieron los rojillos hacer frente a un Racing tremendamente superior y que se encargó de ilustrar en el césped y en el marcador las diferencias entre ambos equipos. Un día para olvidar y aprender. Miguel Sola siempre se había mostrado hasta el momento satisfecho con su equipo, presumiendo de su competitividad, pero en El Sardinero no fue así. El entrenador fue muy crítico con la actuación de sus jugadores, dejando claro además que se señalaba a si mismo como el máximo culpable de la derrota del Calahorra y de la imagen mostrada. Sola reconoció errores en la alineación dispuesta, declarando que cualquier suplente lo hubiese hecho mejor, y en otros aspectos.

- El Racing ha sido mucho equipo para el Calahorra.

- Se han dado dos circunstancias, que el Racing ha estado a su nivel y otra que nosotros no hemos estado al nuestro. Poco que decir. Han sido muy superiores y nosotros no hemos dado ese nivel que, más o menos, damos todos los días, y de ahí esta derrota tan abultada. No le puedo achacar nada a mis jugadores, ellos han tratado de hacer lo que se les ha dicho y no ha salido nada. Poco más se puede hacer así. Hay que analizar todo con detenimiento, desde el entrenador hasta el último jugador, por qué hemos salido así y por qué hemos hecho así las cosas. El primero que me he equivocado he sido yo porque no he acertado con la alineación y a partir de ahí hay que asumir responsabilidades. Tenemos que pasar página, porque sólo hemos perdido tres puntos, y debemos pensar en el próximo partido porque tenemos otros tres puntos importantes. Poco más hay que decir de este partido.

- Reconoce que se ha equivocado, ¿en qué?

- En todo. Nos han superado en todo, con lo cual los que estaban en el banquillo podían haberlo hecho mucho mejor. Me tengo que culpar de que el equipo haya salido como ha salido, de no saberles motivar, de que les haya superado la situación... Es parte de culpa del entrenador también y yo lo asumo.

- El Calahorra ha tenido un amago de reacción tras el primer gol del Racing pero no ha servido para cambiar la dinámica del partido.

- No ha sido suficiente. Nosotros hemos estado timoratos. No somos así con el balón, lo hemos despreciado, no lo hemos querido y así es difícil poder competir. Nos han superado en todas la áreas y lo dicho, tenemos que pasar página de este partido, aprender de esta situación para que el próximo día que juguemos no nos vuelva a pasar lo mismo.

- Esta semana había comentado que en El Sardinero los equipos rivales no tienen el balón porque el Racing no se lo permite. ¿Cuál ha sido el caso del Calahorra?

- Son las dos cosas. El Racing ha estado bien, a su nivel, y nosotros no hemos estado. Es complicado evaluar por qué, pero uno ha estado a su nivel y nosotros no al nuestro y por ello se ha dado esa circunstancia.

- Ha tenido un encontronazo con Iván Ania, entrenador del Racing, ¿qué ha pasado?

- Prefiero que se quede en el campo porque lo que pasa ahí debe quedarse ahí. No hay que darle mayor importancia.