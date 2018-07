Las primeras impresiones El delantero a prueba Samuel Obeng, juega el balón ante Almagro en el partido frente al River Ebro. :: sergio martínez La amplitud de campo, el juego desde la línea defensiva o la movilidad de sus delanteros son algunos de los detallesLos dos amistosos de la pasada semana sirven para atisbar lo que puede ser el Calahorra SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 31 julio 2018, 13:16

Dos amistosos no dan para mucho. Menos si son los primeros, en los que cualquier conjunto está todavía en una fase de rodaje. Sin embargo, ofrecen algunos detalles sobre cómo puede evolucionar y construirse un equipo, y el Calahorra se encuentra en ese momento después de los partidos ante el River Ebro y la Peña Sport. Una victoria y una derrota que permiten sacar algunas conclusiones que tener en cuenta de cara a los cinco partidos que restan de preparación al bloque rojillo.

Amplitud

Los jugadores que ya estaban la pasada temporada en el equipo están mostrando mejor imagen que los nuevos

El juego del Calahorra se mueve a lo ancho. Ya era una nota característica del conjunto de Miguel Sola en Tercera y parece que lo será en Segunda B. El equipo ensancha sus líneas hasta que los centrales ocupan casi posición de lateral, los laterales de interior, pasado el centro del campo, y los interiores, de mediapuntas caídos a banda. Esto provoca que las llegadas por los laterales encuentran numerosos apoyos en el interior para generar paredes así como varios rematadores para los centros.

Balón desde atrás

Miguel Sola ha recalcado en varias ocasiones que el Calahorra será un equipo que querrá el balón para jugarlo con criterio. Para ello, el movimiento comienza de la línea defensiva, y precisamente ese hueco que dejan los centrales al abrirse tanto a las bandas en las acciones de ataque, lo han ocupado en estos primeros partidos Raúl Almagro o Cárdenas. El primero parece ser el que tendrá la misión durante la temporada de guiar el juego rojillo en sus primeros pases, escalonándose más ofensivamente su pareja en el mediocentro, como Barace, Auzmendi o Goñi para fluir hacia posiciones superiores.

Movilidad en ataque

Los tres delanteros con los que cuenta el Calahorra no responden al prototipo de punta corpulento que busca fijar a los centrales. Gabri Ortega, Eduardo Ubis y Samuel Obeng, que sigue a prueba, son futbolistas con movilidad, para generar y buscar espacios y pedir el balón con intención de contribuir al juego ofensivo. No son puros rematadores. Gabri Ortega, el que podría responder más a ese perfil por altura, jugó en Tafalla de mediapunta, al igual que había hecho en algunas ocasiones en anteriores equipos.

Mejor con los veteranos

El Calahorra ha mostrado en ambos partidos su mejor versión cuando han sido los futbolistas que ya estaban el curso pasado los que han participado más en el juego. Alain Barrón, Adrien Goñi, Javi Duro, Almagro, Yasin o Rodrigo han mostrado un buen estado de forma y quizá sentirse más adaptados al sistema de juego del equipo. A los nuevos les queda más por demostrar.

Fragilidad y lentitud

El debe del Calahorra también acumula algunos aspectos a mejorar en futuros partidos. Uno de ellos es la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo en ciertos momentos. El River Ebro le generó puntualmente problemas y estuvo cerca de marcar, mientras que la Peña Sport aprovechó sus robos de balón para enfilar la portería rojilla con demasiada claridad. Además, el juego del equipo no ha sido fluido durante la mayoría de minutos, funcionando especialmente mal ante defensas cerradas. El Calahorra no ha encontrado espacios y salvo en la segunda parte ante la Peña Sport no ha generado demasiadas ocasiones claras.