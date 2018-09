Más presupuesto y un equipo femenino Félix Revuelta atiende a los medios antes de la junta. :: fernando díaz La UD Logroñés eleva su partida para esta campaña hasta los 1,86 millones y anuncia que creará un equipo de chicas JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Miércoles, 26 septiembre 2018, 09:17

Félix Revuelta cerró su largo día en Logroño con dos anuncios. El primero se intuía; el segundo llega a raíz del despertar del fútbol femenino. La entidad tendrá este año un presupuesto más alto que el pasado y, además, a partir de la temporada 2019/20 contará con un equipo femenino.

Félix Revuelta, principal accionista de la UD Logroñés, se reunió ayer con pequeños inversores para aprobar las cuentas del último ejercicio y el presupuesto del actual. La campaña que concluyó el 30 de junio se cerró con un déficit de 50.172 euros, un 52% menos de lo presupuestado, ya que la cifra inicial ascendía a 106.000 euros. El presupuesto que se presentó para esa temporada se elevaba a 1.625.300 euros.

Por otro lado, se pusieron sobre la mesa las cuentas para el curso que arrancó el 1 de julio, el décimo en la vida de la UD Logroñés. En realidad, Revuelta no necesita de nadie para aprobar o no, pero la ley le obliga a pasar por estas obligaciones que quedan en meros trámites burocráticos. Así, la entidad anunció un presupuesto de 1.860.000 euros. Según los datos aportados, un 29% más que en la última temporada. Más allá de que el aumento cuadre o no con el porcentaje o los 300.000 euros más que se invierten en la plantilla, sí que el gasto refleja un ascenso. Echando la vista atrás, es un millón de euros más que hace cuatro años.

Deportivamente hablando, Félix Revuelta no renuncia a la comentada Ciudad Deportiva, pero aún no ha dado con los terrenos adecuados. El largo paréntesis que vive este proyecto se ve suplantado por otra ilusión más factible: la creación de un equipo femenino para competir la próxima temporada. ¿Categoría? Se supone que la más baja, la autonómica. «El objetivo es crecer paulatinamente y ampliar categorías. El fútbol femenino es el siguiente paso», indicó.