Preparado para volver

Jaime Paredes avanza con el esférico en el entrenamiento de ayer. :: jonathan herreros Jaime Paredes ya ha superado su lesión muscular y podría jugar de nuevo este mismo domingo

El debut de la UD Logroñés en Las Gaunas, ante el Barakaldo, dejó una secuela física más allá de la que produjo el empate a un gol. El lateral Jaime Paredes se lesionaba, aunque concluyó el encuentro. Desde aquel día, una microrrotura fibrilar le ha tenido apartado de la competición. El madrileño está preparado para regresar a un torneo que está siendo cruel con su equipo. Formación que necesita de su profundidad por la banda izquierda porque puede deshacer el atasco ofensivo que tiene el once riojano.

El lateral reconoce que se pasa «peor fuera del campo que dentro», porque lo que se ve es «muy diferente». Sólo ha jugado dos partidos esta temporada, frente a la Cultural de Durango y contra el Barakaldo. «Tengo ganas de ayudar al equipo y de ganar un encuentro ya porque necesitamos la victoria. La necesitamos como el comer porque aunque estamos al principio de la temporada, las jornadas pasan, otros equipos suman y tú te quedas atrás. Para cuando te quieres dar cuenta, es difícil regresar al grupo de cabeza, que es donde tenemos que estar», añade.

116 partidos oficiales ha jugado Jaime Paredes con la camiseta de la UD Logroñés desde que se sumó al club, en el verano del 2016. 106 los ha jugado en Liga; 6, en Copa del Rey; 4, en play off. 112 encuentros le han visto en el once titular de la UD Logroñés. Sólo ha sido suplemente en cuatro de ellos.

El futbolista se ha sometido esta semana a diferentes pruebas que confirman que la herida está cerrada. Una buena noticia, aunque las lesiones musculares son traicioneras. Tiempo de trabajo en solitario en el que se piensa, incluso demasiado. En este momento, como en otros muchos, el prisma con el que se ve el fútbol dentro del vestuario es muy diferente al que se usa fuera de él. En la grada se preguntan cómo un equipo puede cambiar tanto en pocos días, los que separan la pretemporada de la competición oficial. «Es normal que la gente este sorprendida. En pretemporada ganábamos a cualquiera y ahora no nos sale nada. En Liga, todos los equipos compiten. Lo que necesitamos todos es una victoria que nos dé confianza y nos lance hacia arriba en la clasificación», indica el madrileño.

El futbolista admite que la UD Logroñés necesita lograr su primera victoria «como el comer»

Esa necesidad a la que alude Paredes abiertamente no significa que en el seno de la plantilla haya dudas acerca de su potencial o del estilo de juego, alabado durante mucho tiempo incluso por los propios jugadores. «Nunca puedes dudar, porque si llegas a ese punto, irá en tú contra. Confiamos en nuestro fútbol y, aunque no nos salen las cosas, seguiremos trabajando en el día a día y aplicando lo que el míster nos dice. Necesitamos ganar, nada más», insiste.

Paredes no elude, tampoco, otro comentario que existe fuera del vestuario: el mal ambiente que hay dentro de él y que fue mucho más visible tras perder en Calahorra. «Se leen y se escuchan cosas, pero no es verdad. Hay un buen vestuario, con jugadores muy unidos y buen ambiente dentro de él, pero en el mundo del fútbol cuando los resultados no son buenos se sacan cosas de este tipo. Puedo hablar de primera mano y no es verdad. ¿El entrenador? Estaremos con él hasta el final, con sus ideas y con lo que nos diga. La victoria lo cambia todo. Da confianza y moral para ir hacia arriba», comenta.

Jaime Paredes tiene su mente puesta en la zona alta de la tabla, pero su cuerpo vive en descenso. Es la realidad. Diez puntos le separan del líder. Pensar en esa plaza a día de hoy es una utopía. La cuestión es si hay tiempo o no para anular la desventaja respecto a los conjuntos de arriba. Pensar en que sí hay meses para ello parece lo lógico. «Estamos en la posición que refleja la tabla. No podemos pensar en llegar arriba de la noche a la mañana, porque es imposible. Nuestra mente debe centrarse en trabajar, en llegar lo mejor posible a cada partido y en ganarlo. Y así, intentar sumar de tres en tres cada siete días, porque si las diferencias aumentan será más difícil alcanzar a los clubes de arriba», concluye.