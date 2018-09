«Estamos preocupados porque no es el inicio de temporada esperado» El técnico valora positivamente el juego desplegado, aunque asume que lo importante es ganar Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés M. GLERA LANGREO. Domingo, 16 septiembre 2018, 23:45

Tranquilo. Al menos, de puertas hacia afuera. La procesión va por dentro. Sergio Rodríguez, técnico blanquirrojo, valoró positivamente el punto logrado en el Nuevo Ganzábal de Langreo, pero más que el punto en sí, el juego de un equipo que a su juicio está creciendo. No oculta Rodríguez, sin embargo, que deben mejorar y que los partidos se resumen en victorias, que es lo que importa en este negocio. Aun así, reitera que mimbres hay.

- ¿Qué valoración hace del partido?

- El punto nos sabe a poco. Creo que hemos controlado la mayor parte del partido, salvo en algunos momentos de ambos tiempos, pero no hemos acertado con el gol a pesar de crear ocasiones. Y en un partido es importante acertar, porque si no pasan los minutos y el adversario crece. La valoración es buena.

-¿Preocupado por el inicio liguero de su equipo, del que el aficionado espera mucho esta temporada?

-Preocupación hay porque no es el inicio de temporada esperado, si bien es cierto que podíamos haber sacado los nueve puntos en juego, aunque al final lo que cuentan son los resultados. La Liga es muy larga, pero hay que mejorar cuanto antes. Ahora bien, creo que estamos corrigiendo cosas. Veo al equipo más cohesionado y que quiere asumir el peso del partido, pero sé que debemos mejorar. Desde fuera se ven las cosas de manera diferente y cuando el resultado no es el esperado, parece peor de lo que es, pero como he dicho antes, la valoración de este partido es buena. Y lo mismo digo del compromiso del miércoles.

-Esta semana mencionaba la palabra ansiedad. ¿Ve ansiedad en sus jugadores? ¿Un error en el remate de Vitoria en una acción clarísima es, por ejemplo, fruto de la ansiedad?

-No he visto ansiedad, esa ansiedad de querer ganar el partido cuanto antes, como ha ocurrido en otros encuentros. Hemos generado ocasiones, pero nos ha faltado el gol y lo importante es ganar. Nosotros debemos abstraernos de los resultados y seguir trabajando. Esto acaba de empezar y tenemos mimbres.

-¿Abusan en ocasiones de jugar por dentro?

- Creo que hoy no ha sido el caso. Hemos dado amplitud al campo y hemos aportado cosas desde fuera hacia adentro.