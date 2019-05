UD LOGROÑÉS «Prefiero marcar fuera de casa que no encajar» Sergio Rodríguez da instrucciones durante un entrenamiento. :: fernando díaz Sergio Rodríguez reconoce que la UDL está «donde soñaba» y avisa que no ve el 'play off' como un premio | El entrenador riojano recuerda que si se mira «más allá del Badajoz, se estaría equivocando» y apuesta por ir «de ronda en ronda» ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 24 mayo 2019, 08:27

logroño. Después de una temporada entera atendiendo a los medios de comunicación, semana a semana, Sergio Rodríguez reconoció ayer que la UD Logroñés se encuentra «donde soñaba al principio de temporada». «Llegamos bien, con mucha ilusión, con ganas de afrontar el 'play off'. Y también con mucha humildad porque sabemos que va a ser complicado», apostilló.

Son muchas las incógnitas que surgen en la mente de los aficionados blanquirrojos. Por ejemplo, ¿qué es más importante en el partido de ida de una eliminatoria de 'play off', dejar la portería a cero o marcar fuera de casa? Sergio Rodríguez lo tiene claro: «Al jugar la vuelta en casa, para mí sería más importante marcar que dejar la portería a cero. Evidentemente, si puedes no encajar, pues mejor. Lo que tenemos que valorar es que son 180 minutos y que la eliminatoria se te puede ir en cualquier detalle. El hecho de tener controlados esos detalles, la concentración al máximo durante los 180 minutos va a ser muy importante porque hay mucha igualdad entre todos los equipos».

Otras de las dudas que se encargó de solventar el entrenador de la UD Logroñés fue la de saber si el equipo ve como un premio la opción del 'play off'. «No pensamos que es un premio y que la temporada ya está hecha. Al contrario, nuestra temporada empieza ahora y es muy importante. Tenemos mucha responsabilidad por todo lo que hay alrededor del club y alrededor de la ciudad, y vamos a intentar darlo todo para ir pasando eliminatoria tras eliminatoria», subraya Sergio Rodríguez.

«El premio es tan grande que nadie pensará en lo individual, pensará en el colectivo»

Por último, ¿el 'play off' se afronta como una mini-liga de seis jornadas o es mejor ir partido a partido? Para el técnico riojano, está claro: «Yo lo veo más de ronda en ronda. Si miramos más allá del Badajoz estaríamos equivocados. La ronda que nos toca es ésta y si no lo pasamos, no tendremos más. Cada eliminatoria la tenemos que afrontar como si fuese la última y no pensar en la siguiente».

También habló el responsable de la plantilla blanquirroja sobre la importancia de la veteranía y la experiencia en este tipo de eliminatorias a vida o muerte. Sergio Rodríguez tiene en su equipo futbolistas que ya han pasado por situaciones como la que se va a vivir en Badajoz. Ellos van a tener que tirar de los más jóvenes. «Sí que es cierto que la gente que ha jugado 'play off' ha pasado por esa experiencia y es positivo para que nos ayude. No sé si dentro o fuera porque tampoco eso nos va a condicionar el equipo, pero creo que esa experiencia que tienen parte de nuestros jugadores nos viene muy bien para que otros jugadores más jóvenes se asesoren y se tranquilicen», argumenta Rodríguez.

En el seno del equipo blanquirrojo hay nervios, mariposas en el estómago, ganas de que llegue el sábado para poder saltar al Nuevo Vivero de Badajoz para poder empezar la eliminatoria. Son precisamente esas ganas y esos nervios los que hay que canalizar para convertirlos en tensión positiva y no en presión de la que te deja sin ideas y hace que las piernas no respondan.

Gestionar la presión

«La presión existe pero es para los dos equipos. Los dos sabemos que uno de los dos se va a ir fuera, y vamos intentar que no seamos nosotros», comenta Sergio Rodríguez. «Por eso -prosigue- es importante controlar todos los detalles, el tema de la concentración, saber que se juegan 180 minutos y que los partidos no se acaban hasta el final. Nos hemos cansado de ver eliminatorias que se han resuelto en momentos finales, o por detalles, o equipos que parecían muertos luego han revivido... Creo que esas cosas hay que tenerlas claras y ponerlas en práctica el partido».

Una de las mejores noticias para Sergio Rodríguez es que prácticamente todos los jugadores han intervenido en los últimos partidos, y todos lo han hecho bien. Cada vez es más complicado elaborar la convocatoria, y mucho más elegir el once titular: «Llevamos un tramo de temporada teniendo ese 'problema', algo que no nos pasó en un tramo de la primera vuelta que estuvimos con seis jugadores lesionados y la convocatoria era más fácil. Ahora sí que cuesta hacerla. Sobre todo en estos momentos porque son partidos muy importante que a todos los futbolistas les gusta jugar y duele dejar a gente fuera, pero es la ley del fútbol».

La versatilidad y el compromiso de la plantilla son para Sergio Rodríguez y su equipo un motivo de orgullo: «Es una cosa de la que estamos muy orgullosos, todos han sido importantes en una parte de la temporada. Ahora nos toca elegir y nos dará pena, pero estoy seguro que esos jugadores que no estén en este partido -porque éste es uno y el siguiente es otro diferente y pueden cambiar muchas cosas-, estarán con nosotros animando. Porque el premio puede ser tan grande que nadie pensará en lo individual y sí pensarán en el colectivo».

Restan horas para el inicio del 'play off' y la UD Logroñés es optimista. En Badajoz comienza un viaje sin fecha de finalización. Cuanto más tarde, mejor.