Fútbol | 2ªB | UDL La portería de la UDL se desatasca Iván Buigues, ya exportero de la UDL. Iván Buigues sale de la Unión Deportiva Logroñés tras casi un mes de pulso con el club VÍCTOR SOTO Logroño Martes, 27 agosto 2019, 14:21

Fue el 1 de agosto cuando Iván Buigues dejó claro con unas declaraciones que la Unión Deportiva Logroñés no contaba con él. A pesar de haberle renovado unos meses antes para una temporada, su participación en los 'play off' decantó la balanza. El club, una vez que había superado la edad sub-23 y comprobado que la lesión de Miguel Martínez de Corta iba a tardar muchos meses en solventarse, no vio en Buigues una opción como portero titular.

Pero desde ese 1 de agosto hasta ahora, ha habido un tira y afloja. Con un contrato firmado, el pulso entre Buigues y el club era claro. El primero sabía que le iba a resultar difícil encontrar acomodo en un equipo con garantías para pelear por la titularidad y el segundo sabía que le quedaba negociar por el dinero y poco más. 26 días después de anunciar que tenía las puertas abiertas del club, Buigues por fin sale.

Ya habían llegado Yari Meykher y, hace unas semanas, Rubén Miño, que se hizo con la titularidad mientras Buigues no contaba con licencia federativa. A la portería le falta ahora otro portero sub-23 que pueda pelear con Miño por la titularidad.

Buigues se despide con un comunicado a los aficionados: «Me marcho agradecido por haber tenido la suerte de encontrarme con un vestuario con una calidad humana tan grande. Cada día ir a entrenar era una auténtica gozada por compartir momentos con vosotros y ver la ilusión que estábamos generando en la ciudad», explica. «Nos quedamos a las puertas pero este año lo tenéis que conseguir porque os lo merecéis», prosigue. «Me marcho agradecido por todo el cariño que me habéis trasmitido vosotros, afición, durante toda la temporada, en las buenas pero sobre todo en las malas, siempre una muestra de cariño o un simple grito de ánimo hacía que todo el trabajo valiese la pena. Seguid animando e ilusionándoos con vuestro equipo porque la recompensa está muy cerca», concluye su texto. «Muy agradecido. ¡Aúpa Logroñés siempre!».