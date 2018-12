«Pocas veces puedes marcar dos goles y es una pena que no sirviesen para sumar» Adrien Goñi celebra el primer gol conseguido en Lezama. :: s. martínez Adrien Goñi | Jugador del Calahorra El mediapunta navarro, protagonista en Lezama con dos tantos, uno de ellos desde el centro del campo, valora sobre la última derrota la buena tendencia del equipo SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 18 diciembre 2018, 17:34

Lezama despertó rápido el pasado domingo. En el minuto 2 de partido, Adrien Goñi (Pamplona, 1988), levantó la cabeza y mandó desde cuarenta metros un disparo teledirigido que se coló en la portería local ante el asombro de aquellos que aún estaban tomando su asiento en la ciudad deportiva rojiblanca. Goñi también hizo el segundo, justo tras el descanso, pero un Athletic B en superioridad numérica remontó el partido. El mediapunta, que está completando como una de las piezas principales su segunda temporada en el Calahorra, valora por encima de los últimos malos resultados, la trayectoria de un equipo que está encontrando la confianza y su identidad.

- Tiene que ser extraño hacer dos goles y marcharse con ese mal sabor de boca por la derrota.

- Sí, la verdad que pocas veces tienes ocasión de marcar dos goles y encima fuera de casa, ante un equipo como el Athletic B, y es una pena que no sirviesen para sumar y lograr recompensa. Nos marchamos de Lezama con la sensación de que merecíamos habernos llevado al menos el empate. Hasta la expulsión de Almagro, cuando estábamos once contra once, teníamos el partido bien controlado.

«En esta categoría hay muchos campos fríos, y el ambiente y el apoyo de La Planilla es constante»

- Marcó un gran gol, casi desde el centro del campo, ¿cómo vivió esa jugada?

- Le pedí el balón a Rodrigo sin esa intención, pero al recibir y girarme, de reojo vi al portero más adelantado de lo normal y le pegué, la verdad que fue perfecto. En pretemporada, ante el Ebro, marqué uno parecido, aunque quizá más cercano.

- La derrota es un bache en esa buena línea a domicilio.

- En estas últimas jornadas el equipo estaba sabiendo competir fuera de casa y esta derrota no debe hacernos bajar de esa dinámica, de ese camino marcado, tenemos que seguir en ello.

- ¿Qué cambió para que un equipo que sumaba tan poco como visitante muestre ahora esa buena imagen?

- Creo que todo equipo necesita un proceso de adaptación y a nosotros el tiempo nos ha ido dando esa experiencia y competitividad a domicilio. En este momento estamos muy seguros de nosotros mismos y de nuestras posibilidades, tanto en casa como fuera, y salimos al campo intentando ganar a cualquier rival.

- ¿Qué supone regresar a Lezama, donde se formó?

- Ya había vuelto en alguna otra ocasión pero siempre es especial. Estuve siete años en el Athletic y allí me hice futbolista y también me criaron como persona. Nos enfrentamos allí a un gran rival, de mucha categoría y que seguro que crecerá a lo largo de la temporada. Además, jugadores como Villalibre, Vencedor o Iñigo Vicente están llamados a ser futbolistas del primer equipo.

«No consideré un paso atrás jugar en Tercera, sino un paso diferente. Además, fue fugaz»

- Tras dejar Bilbao vivió una larga trayectoria en Segunda B, ¿fue firmar por el Calahorra, en Tercera, un paso atrás?

- Hace dos años fui padre y quería estar en casa, en Pamplona. A los 16 años me marché y hasta los 29 no volví a vivir en mi ciudad. Fue una decisión influida por un cambio en mi vida y el Calahorra fue una buena oportunidad, con un proyecto muy interesante. No consideré un paso atrás jugar en Tercera sino un paso diferente. Además, fue fugaz (ríe), ya que logramos el ascenso, y no dudé en renovar, me encuentro muy bien en el Calahorra.

- Este sábado es uno de los candidatos a ocupar la plaza de Almagro en el mediocentro, ¿dónde se siente mejor, ahí o en la mediapunta?

- Siempre prefiero jugar un poco más arriba, estoy más cómodo, pero tampoco es problema jugar de mediocentro, en la UD Logroñés, La Roda y el Amorebieta lo hice habitualmente en esa posición.

«Si corregimos ciertos errores y logramos no encajar tantos goles, el equipo podrá llegar más alto»

- Ha estado en ocho equipos en Segunda B, ¿qué encuentra de diferente en el Calahorra?

- Después de jugar en tantos campos, sin duda la afición, no falla nunca, tanto en casa como fuera. Es algo de admirar, porque en esta categoría hay muchos campos fríos y el apoyo y el ambiente en La Planilla es constante. Incluso cuando jugamos a domicilio nos llegamos a sentir como en casa.

- El Calahorra se encuentra en la zona media, ¿qué se puede esperar a partir de ahora?

- Si piensas a principio de temporada donde estamos ahora, cualquiera lo hubiese firmado. Sin embargo, soy de los que piensa que hay que mirar siempre hacia arriba. Si corregimos ciertos errores que tenemos y conocemos y logramos no encajar tantos goles, el equipo podrá llegar más alto. Comenzamos muy bien pero a muchos equipos ascendidos de Tercera que llegan con buena inercia les pasa, el problema llega con las derrotas y las primeras dudas. Tienes que encontrarte en la categoría y nosotros nos hemos encontrado.