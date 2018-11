UD LOGROÑÉS La UDL del 'play off' se presenta en Las Gaunas Los jugadores de la UD Logroñés trasladan una portería durante un entrenamiento. :: justo rodríguez Los riojanos pueden acabar el día entre los cuatro primeros puestos si ganan al joven y correoso Vitoria Sergio Rodríguez avisa de que su rival «está haciendo las cosas mejor fuera de casa que en su campo» ELOY MADORRÁN Sábado, 24 noviembre 2018, 01:02

logroño. Hoy se presenta en sociedad la nueva UD Logroñés. La UDL del 'play off'. La que más asemeja al equipo que ilusionó durante la pretemporada. Atrás queda un arranque liguero malo, muy malo. Una racha de 19 puntos de los últimos 24 en juego ha permitido a los de Sergio Rodríguez depender de sí mismos y afrontar dos partidos consecutivos en casa (Vitoria y Real Sociedad B) en los que puede certificar su posición entre los mejores del grupo.

De momento, esta noche visita Las Gaunas el Vitoria (20.00 horas, radio.larioja.com), un filial (del Eibar aunque juega en Álava) del que Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, avisa: «Que el Vitoria esté en la parte baja es igual. Ya hemos dicho siempre que todos compiten. Está poniendo las cosas más difíciles fuera de su casa que en casa. Creo que el ochenta por ciento de los puntos los han sacado fuera de casa. Igual porque no se sienten en la necesidad de llevar el peso del partido. Estar juntitos y trabajar (es un equipo muy físico), lo hacen bien. Prevemos un partido como todos, bastante complicado».

Pero en la dinámica en la que llega la UD Logroñés, poco importa el rival, lo importante es saber cómo está el equipo blanquirrojo, subido en la ola buena. Un triunfo esta noche permitiría a los riojanos domir en puestos de 'play off', algo impensable hace unas cuantas jornadas llenas de nubarrones y música de viento en Las Gaunas. «Hemos dado la vuelta a una situación muy complicada. Empezamos muy mal y nos metimos en la zona de abajo. Y salir tan rápido, entre comillas, no es fácil. Lo que vamos a hacer es seguir en la misma línea, no nos vamos a poner objetivos a corto plazo», reconoce Sergio Rodríguez.

Álvaro Arnedo, Jaime Paredes, Miguel Santos y César Remón todavía no están recuperados y se quedan fuera de la convocatoria. Una citación que completa el jugador del filial Guille Cabrera.

Parece que el entrenador de la UD Logroñés ha dado con el once tipo, que apenas cambia jornada a jornada. Miguel en portería y la defensa de cuatro formada por Iglesias, Caneda, Bobadilla y Flaño, son fijos. Para la cita de esta noche Sergio Rodríguez tiene una duda en el centro del campo, entre la pareja que ha brillado en las dos últimas jornadas, Olaetxea y Carles Salvador, y el recuperado Andy que ya disputó algunos minutos en El Requexón. Parece que los dos primeros tienen más opciones de ser titulares. ¿Para qué cambiar algo que funciona bien?

Por delante de ellos, Rayco y Marcos André también son fijos. Y en las bandas Ñoño y Rubén Martínez. La única variación llegaría en el caso de que apueste por jugar con dos delanteros centro: André y Vitoria, como hizo ante el Gernika. En ese caso Rayco podría arrancar desde la banda en detrimento de uno de los dos extremos.

La mejor noticia para el entrenador de la UDL es que, como él mismo reconoce, hay gente llamando a la puerta de la titularidad: «Claro que hay gente llamando a la puerta porque se está entrenando muy bien. Es una decisión difícil a día de hoy y lo que tienen que entender es que todos tienen que aportar. A veces desde el campo, otras desde el banquillo. Así seremos más fuertes. Y habrá opciones para todos».

Autocrítica

¿Qué ha pasado para que la UD Logroñés esté firmando una gran racha de puntos? Seguro que cada seguidor blanquirrojo tendrá una teoría. Y todas válidas. Sergio Rodríguez también tiene la suya, e incluye cierta autocrítica: «Lo que hemos cambiado es la mentalidad, en el sentido de sentir que no vamos a ganar sólo con salir al campo. De sentir que todos los partidos son difíciles, de valorar a los rivales, de tener humildad. No es que no la tuviésemos, pero habíamos generado en pretemporada una sensación de que se iban a ganar los partidos fácil. Nos dimos cuenta de que no... Ese cambio de mentalidad es importante para valorar más los resultados».

Sobre el partido de esta noche, el entrenador de la UD Logroñés tiene en mente un posible escenario, aunque reconoce que la condición de filial del Vitoria lo convierte en una incógnita. «Estos equipos que son un poco inexpertos no tienen un rumbo fijo y creo que durante el partido se van a dar todo tipo de fases. Va a depender un poco del resultado. Esperamos que al principio estén juntitos y defendiendo atrás. Luego ya se verá».

Ofrecer un nuevo triunfo a sus aficionados, meterse en puestos de 'play off', prorrogar una racha positiva y confirmarse como un equipo nuevo son algunos de los objetivos que puede conseguir la Unión Deportiva Logroñés venciendo al Vitoria. Y la semana próxima, de nuevo en Las Gaunas contra el filial de la Real Sociedad B. Pero, de momento, se trata de ir paso a paso.