UD LOGROÑÉS «Una plantilla espectacular» Juanjo Guerreros, Jon Errasti y Carlos Lasheras, ayer en la presentacón del jugador. / Juan Marín Jon Errasti alaba a sus nuevos compañeros de la UDL 2019/20, y afirma que lo que ha visto hasta ahora es «magnífico» JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Jueves, 25 julio 2019, 07:33

logroño. Jon Errasti (Eibar, 1998) cerró la lista de cuatro jugadores que la UD Logroñés ha firmado para esta campaña. Producto del fútbol del norte, ha intentado asimilar la calidad que se busca en Zubieta con el trabajo del pensamiento eibarrés. Puede presumir de una gesta que pocos jugadores han logrado: pasar en doce meses de Segunda B a Primera. Y con el equipo de casa. La gloria en Ipurúa le llevó a Italia, al norte de la Toscana, junto al mar. Tras dos años allí se enroló en el Alcorcón y después en el Elana Torún en busca de ser aquel jugador que se convirtió en uno de los pilares del milagro azulgrana. Ahora, cumplidos los 31 años hace un mes, espera recuperar al futbolista que vieron sus paisanos y en La Spezia. Jugador comprometido, de trabajo para el equipo, disciplinado y con dotes para mandar. Un interesante relevo para jugadores de la zona de equilibrio. El último fue César Remón.

Errasti no ha necesitado ni una semana para analizar lo que le rodea. Afirma que cuando la UD Logroñés le llamó se «ilusionó» al instante porque al otro lado del teléfono estaba una entidad con «aspiraciones» y una ciudad «histórica, que vive el fútbol». «El jugador debe creer en el proyecto del club más allá de la categoría en la que juegue», matizaba ayer el centrocampista.

A Errasti se le ve a gusto sobre el césped, en el punto exacto en el que se equilibra la balanza ofensiva y defensiva, pero sobre todo habla, grita, gesticula. Y eso es bueno, muy bueno. Ese papel se reserva a los líderes. «Yo soy un jugador de equipo que intenta crecer cada día y que quiere aportar recuperación de balón, intensidad y trabajo», se reivindica.

«Este equipo tiene hambre. Lo he notado. Tiene ilusión y, sobre todo, una calidad terrible»

En Italia peleó por el ascenso a la Seria A; en Alcorcón, por jugar; en Polonia, por sentir el fútbol. En Logroño percibe sensaciones y, lo más importante, le gustan. «Lo que he visto hasta el momento es magnífico. Tenemos una plantilla espectacular a la aportaré mi granito de arena en busca de cumplir los objetivos de la entidad», indica.

Magnífico y espectacular. Calificativos que no pasan desapercibidos. Puede ser educación al ser presentado en sociedad o puede argumentarse para dejar claro que no son palabras huecas. «Por qué es espectacular? He visto de todo. He jugado en categorías superiores, pero sobre todo he jugado muchos años en ésta. He visto a futbolistas que han llegado arriba y a otros que no, pero sí que te puedo decir que en estos días he visto jugadores en la UDL de una calidad espectacular. El vestuario es fantástico a nivel humano y, además, he visto predisposición al trabajo, que en esta categoría es fundamental. Para mí, esa predisposición es lo más importante. Aquí todos van a una», relata antes de intentar explicar qué necesita un equipo para salir de este pozo que es la Segunda B. «Esta categoría es muy traicionera, pero sobre todo es muy equilibrada e igualada. Es complicado establecer cuál es la fórmula para lograr el ascenso, por no decir imposible. Ahora bien, el trabajo diario, la humildad y creer en lo que se hace es fundamental. Esta plantilla tiene hambre. Lo he notado. Tiene ilusión y, sobre todo, una calidad terrible. Estoy convencido de que se pueden lograr los objetivos con el trabajo de cada día, pero el reto se alcanza en mayo. Ahora es tiempo de crear el equipo», añade.

Jon Errasti es preciso. Sobre el césped sabe cuándo presionar y cuándo no, sabe qué debe hacer cuando recupera el balón y sabe mandar; fuera de él, maneja el verbo al límite. Sus dos últimos años no han estado a la altura de los anteriores, aunque no profundiza en señalar el porqué, sino que pasa página, olvida y se centra en sus nuevos exámenes. «Cuando pasan los años adquieres experiencias. Mi ilusión es máxima en esta etapa y ojalá pueda añadir algo más a mi palmarés. La pasada temporada fue fantástica, pero comenzamos de nuevo. No desde cero, porque continúan muchos jugadores de la temporada anterior, pero en este momento se trata de conocernos, de formar un bloque, de ver lo que el míster quiere de nosotros... Está claro que el objetivo debe ser máximo», concluye. Lo dicho, un futbolista de precisión.