CD CALAHORRA La Planilla y lo que pudo haber sido Auzmendi juega el balón en el partido del sábado ante el Real Unión. :: sergio martínez El equipo rojillo se coloca octavo en la clasificación, a cinco puntos del 'play off' y diez por encima del descenso Los últimos partidos en casa lastran a un Calahorra que podría estar con los mejores SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Domingo, 16 diciembre 2018, 22:25

El Calahorra sigue cumpliendo con sus objetivos incluso por encima de lo que en un principio se exigía al equipo. Actualmente se sitúa octavo en la clasificación, una posición destacada para un recién ascendido, con 23 puntos, a sólo cinco de la zona de 'play off' de ascenso a Segunda y diez por encima del descenso. En la decimosexta jornada incluso ha escalado dos posiciones pese a un empate que no dejó buen sabor de boca ante el Real Unión. Y es que la valoración general es positiva para el equipo, pero queda la sensación de que el Calahorra podía encontrarse más arriba en la clasificación. Los tres últimos resultados en La Planilla, dos empates y una derrota, han evitado que esté entre los mejores.

Realizar cábalas sobre dónde podía estar ahora el Calahorra de haber mantenido en su feudo la buena imagen del comienzo de temporada es sugerente. Pese a no tratarse de una meta real, la zona del 'play off' se sigue viendo tan cerca que invita a soñar y a pensar en que los puntos perdidos en cualquiera de los últimos tres partidos en casa podían haber metido al Calahorra en el grupo de los elegidos. Tanto los empates frente a la Cultural de Durango y el Real Unión, como la derrota ante el Langreo, pudieron haber sido triunfos riojanos, pero el Calahorra no supo estar a la altura en esos momentos clave.

CLUB DEPORTIVO DE CALAHORRA JUGADOR PT MIN GOL LR Porteros Nacho Zabal 13 1170 18 42 Gonzalo Saénz 3 270 7 8 Defensas Álvaro González 7 547 - 15 Javi Duro 13 909 - 34 Cristian Fernández 15 1293 - 40 Javi Barrio 13 1158 1 33 Alberto Morgado 13 1006 - 36 Yasin Iribarren 10 75 - 31 Centrocampistas Sergio Parla 15 1333 5 43 Raúl Almagro 10 565 - 28 Adrien Goñi 13 844 2 33 Xabier Barace 7 289 - 15 Rodrigo Sanz 15 1211 4 42 Txomin Barcina 11 548 - 27 Xabier Auzmendi 11 578 - 25 Xabier Cárdenas 10 674 - 27 Alain Barrón 6 239 - 14 Delanteros Gabri Ortega 14 1094 2 38 Eduardo Ubis 13 965 8 41 Samuel Obeng 10 554 2 27

El sábado parecía corregir esa tendencia en el partido contra el Real Unión, en el que los de Miguel Sola firmaron una sobresaliente primera mitad, maniatando a su rival y recuperando la actitud y las buenas sensaciones. Sin embargo, los temores reaparecieron en la segunda parte, en la que el Real Unión fue superior, generó más peligro y terminó empatando con justicia un encuentro que los rojillos habían tenido en su mano.

El anterior empate en La Planilla se dio por motivos diferentes, pero ante la Cultural de Durango el Calahorra también se adelantó en el marcador, en aquella ocasión por dos veces, y terminó empatando ante un rival que ocupaba el último puesto de la tabla en ese momento. El partido de peor recuerdo es la derrota ante el Langreo, que endosó en los primero minutos dos goles a un Calahorra que saltó sin intensidad al campo y cometió varios errores que le condenaron en un partido en el que podría haber sumado en circunstancias normales.

La situación puede verse como que el Calahorra ha perdido en los últimos partidos como local 7 puntos muy valiosos, pero es difícil mantener el ritmo del inicio de temporada. Desde el otro punto de vista, al igual que se aspiraba a ganar a la Cultural de Durango, el Langreo y el Real Unión, no se contaba con las victorias como visitante frente al Barakaldo y el Sporting B. La media sigue siendo positiva.