CD CALAHORRA La Planilla espera la confirmación Los jugadores rojillos, en una jugada del entrenamiento de ayer. :: sergio martínez Después de los buenos resultados a domicilio, el Calahorra busca la victoria en casa ante el Real Unión SERGIO MARTÍNEZ Sábado, 8 diciembre 2018, 00:23

calahorra. La Planilla recibe a un Calahorra renovado. Las últimas salidas han mostrado a un equipo más maduro, cohesionado y competitivo, capaz de vencer a algunos de los mejores conjuntos del grupo. El Calahorra ha sido al fin lejos de la comodidad de su hogar un equipo adaptado a la categoría en sus múltiples vertientes. Pero precisamente, sus últimas experiencias en La Planilla no fueron positivas. Hace tres semanas, el Calahorra dejaba su estadio tras una calamitosa derrota ante el Langreo. Ahora las cosas son bien diferentes y los de Miguel Sola deben confirmar ante el Real Unión en su feudo (16.30 horas) lo avanzado a domicilio, sin temblar ni confiarse.

Las últimas experiencias en La Planilla no invitan al optimismo, o al menos hacen tomarse el partido con cautela, sabiendo que cualquier equipo puede ser peligroso especialmente si no se afronta el partido con la intensidad necesaria y se cometen errores impropios como ocurrió ante el Langreo. Lo ocurrido en aquel partido lo tienen los rojillos bien presente como el ejemplo a evitar. En varios partidos el Calahorra ha saltado al césped sin la actitud apropiada, necesitando minutos para asentarse y mostrarse como el equipo que suele ser. Por ello salir desde el pitido inicial enchufado al partido resultará clave esta tarde. No se puede conceder nada porque siempre es complicado nadar a contracorriente como enseña la experiencia.

El Calahorra acostumbra a que sus partidos se animen bien pronto, tanto para bien como para mal. Es agudiza la sensación de caos en algunos de sus choques, movidos en ocasiones más por el corazón que por la cabeza. Por ello los rojillos necesitan pausa para asentar unas bases sólidas sobre las que construir una victoria que confirme los últimos buenos resultados como visitante. El aspecto defensivo es el que acumula más exigencias de mejora del Calahorra, ya que encaja demasiados goles y parece incapaz de dejar su portería a cero. El último día que lo logró fue precisamente el de la última victoria en La Planilla, hace casi dos meses frente al Izarra. El Calahorra debe recuperar la mejor versión en su feudo, aquella del comienzo de temporada.

Miguel Sola cuenta con dos bajas por lesión, las del portero Gonzalo y el medio centro Cárdenas Uno de los alicientes es el duelo de delanteros, Eduardo Ubis y Orbegozo, dos de los máximos goleadores del grupo

Miguel Sola cuenta con dos bajas para el encuentro, la del portero Gonzalo, con molestias en su hombro, y la del medio centro Xabier Cárdenas, con una lesión de la que aún le resta tiempo de recuperación. Tendrá que realizar un descarte más antes del partido ya que ha convocado a 19 futbolistas. En cuanto a la alineación no se esperan grandes novedades, con la duda sobre qué esquema pondrá Sola sobre el césped después de probar con diferentes variantes tanto en Mareo como en Ellakuri. En caso de volver al doble pivote, Parla podría estar acompañado de Almagro, Goñi o Gabri. La defensa parece fija mientras que el punta de ataque vuelve Eduardo Ubis tras cumplir su partido de sanción ante el Vitoria. Barrio, Cristian, Javi Duro, Almagro y Yasin son, con cuatro amarillas acumuladas, los apercibidos en este encuentro.

Uno de los alicientes del partido es el duelo de delanteros entre Eduardo Ubis y Mikel Orbegozo, dos de los máximos goleadores del grupo sólo por detrás de Villalibre del Athletic B. El riojano acumula 7 dianas mientras que el vasco 8 tantos. Son sin duda uno de los factores determinantes de ambos equipos.

El Real Unión es un equipo que arrancó bien la temporada pero que perdió fuelle sumando 8 empates en sus 15 partidos, los que más tablas firman junto al Leioa. Se encuentra con cinco puntos menos que el Calahorra, pero precisamente llega después de ganar al Sporting B con la ilusión de que una victoria en La Planilla le aleje aún más del descenso. Se trata de un equipo complicado y con mordiente ofensiva tal y como indican sus números.

El Calahorra está cerca de cerrar una primera vuelta positiva y lograr los tres puntos esta tarde le situaría un paso más cerca de su objetivo y en una posición de privilegio en la clasificación. Pero las últimas experiencias invitan a tomarse el partido con precaución para volver a ser en La Planilla un equipo fiable y recuperar la sintonía con los suyos.