Un plácido paseo por Logroño

Félix Revuelta, con Sergio Rodríguez a su derecha, se dirige a los jugadores, que ayer vestían de gala porque se hicieron la foto oficial de la temporada, en Las Gaunas. No llegaba el propietario de la UD Logroñés a su tierra con la guillotina afilada y ayer lo confirmó. Confía en una reacción y cuenta con el míster en su proyecto actual y futuroFélix Revuelta no duda de Sergio, a quien transmite calma y pide a la plantilla que crea en ella JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Martes, 2 octubre 2018, 23:27

logroño. Sergio Rodríguez seguirá en el banquillo de la UD Logroñés hasta que las fuerzas le fallen. Él decidirá, aunque en el fondo esa decisión la toman los resultados. Félix Revuelta deja en manos del técnico su futuro, aunque le garantiza que ese porvenir está dentro de la UDL, en el puesto que sea, porque el exfutbolista logroñés es un hombre «de club». Revuelta no habló de ratificación en el puesto, sino de tranquilidad. Admitió que la derrota de Calahorra abrió la caja de Pandora en el seno del equipo, pero negó que allí se reviviera la muerte de Julio César (ficticia) con Sergio Rodríguez en el papel del romano. Calma, creer en el potencial del equipo, comenzando por los jugadores, y salir de este agujero. No pide más el propietario. Ni menos.

«He venido porque tenemos la junta de accionistas y si no asisto, no hay junta. La fotografía con el equipo, pero nada más, pasarme por aquí», decía para romper el silencio. Su llegada había levantado expectación, pero no por la reunión de accionistas sino por el futuro del equipo y de su técnico, al que un sector de la afición quiere ver fuera del banquillo.

«El fútbol es un estamento de muchos nervios, y cuando se pierden o no se ganan unos cuantos encuentros todos se ponen nerviosos, incluido el entrenador. Lo único que he querido transmitir a Sergio es calma, porque en este momento debemos tenerla. Creo que contamos con un equipo muy potente, que cuando comience a hacer las cosas bien, cambiará todo. Esperemos que sea así, por beneficio de todos y que cambien con rapidez. Pero nada más. Los equipos tienen rachas malas, pero también buenas en las que ganas quince partidos. Entonces, Sergio será bueno de nuevo. Hay que tener calma y tranquilidad y ver si resolvemos los problemas que tenemos», apuntaba el propietario.

Éste y el entrenador hablaron. Ayer fue día de muchas palabras, incluso de 'comer la oreja' a la plantilla. Si algo quedó claro es que el técnico no se quedará en el paro si deja el banquillo. «Sergio se ve con fuerzas para seguir. Si no fuera así, lo hubiera dicho y hubiésemos cambiado. Él tiene fuerza y ganas. Le gusta entrenar y, además, es un hombre de club y siempre estará en la UDL. No tiene la presión de un entrenador que puede perder el puesto de trabajo, porque él siempre estará dentro de la entidad, en un sitio o en otro», decía antes de aludir a los malos resultados. «Él es profesional, sabe que hay presión y que debe reaccionar. No es un tonto. El fútbol es su profesión. Le he transmitido calma y le he pedido que siga adelante. Nada más. ¿El próximo domingo? Él es quien debe ver su fuerza. Antes o después sonará la flauta. En el fútbol se ha visto a equipos que vivían en crisis y luego se han salido en la tabla», añadía.

Transmitir tranquilidad puede sonar, en este mundo del fútbol, a ratificar. Palabra ésta que sepulta a los técnicos. Salvo en este caso, según Revuelta. «No es ratificar, sino transmitir tranquilidad. A un entrenador con un contrato a corto plazo se le puede ratificar, pero Sergio es un hombre de club. Que esté en el primer equipo y en otro proyecto dentro de la UD Logroñés... Mi proyecto con él es mucho más ambicioso. Quiero que sea el director de la Ciudad Deportiva que se construya. Está formado para llevarla y para crear una base de club muy importante. Él lo sabe y en este sentido no tiene la presión de verse fuera», zanja.

Ahora bien, a un entrenador le puede tumbar su propio vestuario. En la última temporada se atajaron algunos posibles casos de 'sublevación' en enero. Ahora, queda muy lejos. «He hablado con los jugadores. Creo que son buenos y les he dicho que se dejen de tonterías y vayan a ganar los partidos. Nada más. Como decía Luis Aragonés, ganar, ganar y nada más», apuntaba Revuelta, aunque sabía que las preguntas iban por una camino más pedregoso. «En Calahorra se produjo una situación nerviosa. Era un derbi. Había ilusión por ganar, se perdió y se dieron momentos que no deben darse. Ahora bien, los jugadores están a muerte con el míster. He sondeado en el vestuario. La gente joven se desmotiva si las cosas no salen y a lo largo de la comida que hemos tenido hemos hablado precisamente de motivación. Si hay que buscar un coach o un psicólogo, se busca. A veces el problema es mental. Si tu te crees el mejor, eres el rey del mundo; y si no te lo crees, eres una porquería. La mente juega bazas de ese tipo a todo el mundo. Los jugadores tienen veintipico años y quizá son más sensibles a estas situaciones. Necesitan arreglar la mente, creerse que son buenos y, luego, demostrarlo sobre el césped», admitía.

Así, el paseo por Logroño fue muy calmado. Y con una temperatura agradable. «Queremos un club grande. No me voy a cansar porque éste no es un proyecto económico, sino del corazón. Los sentimientos son muy difíciles de cambiar. Me han querido comprar el club y siempre digo que vendo el 40%. Pero para trabajar, no para ir al palco. Invito a los empresarios riojanos a este proyecto, pero lo cierto es que al final estoy solo. No pasa nada, seguiré solo», concluyó con una aseveración que tiene mensaje. Solo comenzó en el año 2009 y sólo sigue nueve años después. No se puede decir que le sobren apoyos en esta tierra.