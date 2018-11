UD LOGROÑÉS «No pienso en cuándo volveré a jugar, sino en recuperarme bien» Paredes se fotografía con una aficionada, en las Gaunas. :: f.d. Jaime Paredes | Jugador de la UD Logroñés El madrileño cumple 40 días alejado de los terrenos y admite sentir «dolor y rabia» por no poder ayudar a su equipo JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Jueves, 15 noviembre 2018, 14:15

Los jugadores de la UD Logroñés pasan prácticamente todos los días por el gimnasio habilitado debajo de la grada principal (ahora hay una secundaria prácticamente acababa en el campo de hierba artificial) del Mundial'82. Media hora, aproximadamente. Ese espacio abuhardillado y diáfano tiene este año demasiada actividad. Mala señal. Las lesiones no respetan a los blanquirrojos. Ayer, por ejemplo trabajaban en sus entrañas Jaime Paredes, Álvaro Arnedo y César Remón. El primero se recupera de la rotura total de los ligamentos peroneoastragalino anterior y peroneocalcáneo de su tobillo derecho y de la rotura parcial del ligamento deltoido.

-Han pasado 40 días desde que cayó lesionado en un entrenamiento en el Mundial 82. ¿Cómo está?

-Bien. Me lo tomo con mucha filosofía, de la mejor manera posible. Siento que mejoro cada día, pero también que la evolución es muy lenta. No me importa, porque lo que quiero es recuperarme bien y evitar una posible recaída.

- Se habló del quirófano, pero se descartó. ¿Por qué ha optado por un plan conservador?

- El traumatólogo que me vio en Madrid me dijo que podía recuperarme sin pasar por el quirófano y, además, que me recuperaría bien. La próxima semana tengo visita.

Inicio de semana sin novedades La UD Logroñés regresó ayer a los entrenamientos después de la jornada de descanso de este martes. Los blanquirrojos no presentan grandes novedades ante el partido del próximo domingo en Oviedo. Sergio Rodríguez sabe perfectamente con qué jugadores no podrá contar en ese partido y también que hombres como los de Andy Rodríguez o Rayco García mejoran a diario. En el caso del último, ha disputado minutos en los dos compromisos más recientes, si bien necesita de una mayor continuidad para coger el magnífico tono que adquirió en pretemporada. La novedad es que no hay novedad. Los blanquirrojos vuelven a ejercitarse hoy jueves, pero por la tarde y sobre césped natural.

-¿Recuerda cómo se lesionó o prefiere no pensar en ello?

- Lo mejor es pasar página, pero hay momentos en los que es inevitable recordar. Fue un acción de mala fortuna, nada más. Es pasado. El presente es el proceso de recuperación.

-¿Como es su día a día ahora?

- Monótono, rutinario. Levantarse, ir al Mundial y encerrarse en el gimnasio. Bicicleta, tratamiento... Se hace largo no poder calzarse las botas y tocar el balón. Esta mañana (por ayer) se lo comentaba a Álvaro [Arnedo] cuando se estaba poniendo las botas y mira que él lleva meses trabajando en el gimnasio. Es una cuestión de paciencia.

- Dice que físicamente siente que mejora por momentos. Y mentalmente, ¿cómo está?

- A días, ésa es la verdad. Está siendo una temporada muy complicada. No soy un jugador que suela lesionarse y en estos meses he pasado por un percance muscular y ahora por esto. He jugado tres partidos. Esto también es fútbol.

- ¿Se marca plazos para volver a competir?

- No pienso en ello, sino en recuperarme. Sé que debo ir despacio y no querer anticipar mi vuelta. Trabajar según me marcan los médicos y los fisioterapeutas. Quiero recuperarme y olvidar todo, saber que vuelvo a jugar sin temor a una recaída.

- Temporada complicada para usted y para el equipo, aunque ambos mejoran. ¿Sufre?

- No te voy a engañar. Soy de comerme mucho la cabeza. La campaña está marcada por las lesiones y por los resultados, aunque estamos en una situación de engancharnos a la zona alta. Me duele no poder ayudar al equipo.

- Hablando de engancharse. Más de uno puede pensar que ganando en Oviedo ya son equipo de play off. ¿Cuenta peligrosa?

-Ganar en Oviedo no es fácil, porque es complicado vencer en esta categoría. No hay que volverse loco con este partido y si no puedes ganar, empatar fuera y ganar en Las Gaunas para llegar a febrero o marzo bien colocado.

- Sergio Rodríguez ha dicho públicamente que lo que usted aporta a la UDL no lo da nadie más. ¿Qué siente al oír esa palabras?

- Orgullo porque piense y opine así de mí. Me da rabia y me duele no jugar y ayudar, pero quienes juegan lo están haciendo muy bien, más allá de nombres.