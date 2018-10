UNIÓN DEPORTIVA LOGROÑÉS «Pienso que lo peor ya ha pasado» Víctor López juega el balón en el entrenamiento de ayer, después de superar a Javier Flaño. :: fernando díaz Víctor López Jugador de la UD Logroñés El extremo blanquirrojo confía en la evolución positiva de su equipo JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Jueves, 25 octubre 2018, 13:21

«Pienso que lo peor ya ha pasado y que no volveremos a protagonizar una mala racha como la vivida. Soy optimista». Quien así se expresa es Víctor López (Logroño, 1997). El jugador cedido por el Alavés llegó en los últimos días del mercado de verano. Regresó a casa en silencio, con respeto, pero nueve jornadas de Liga después ha participado en todas, si bien no jugó en Langreo, y también ha tenido su protagonismo en la Copa, con minutos en todos los encuentros. En total, ha sido titular en seis compromisos, ha salido desde el banquillo en cinco y se quedó sin jugar en uno, a pesar de estar en la convocatoria.

- Dos meses después de su llegada disfruta de continuidad en el once inicial. ¿Se puede decir que ya está adaptado a la UDL?

- Llegué pocos días antes de comenzar la Liga y además, para jugar de extremo cuando en el Alavés estaba haciéndolo de lateral. Sabía que la competencia sería dura y que la opción de no jugar era una posibilidad, aunque desde que decidí regresar pensaba que podía jugar. No comencé haciéndolo, pero simplemente, tenía que trabajar y convencer al entrenador. Me siento cómodo.

- Entrenador que ha sido y es muy importante para usted...

- Sí, porque cuando acabé mi etapa en el Zaragoza, Sergio me llamó para jugar con él en el Juvenil. Disfruté y aprendí mucho en el extremo. Mi relación con él ya era buena entonces y ahora sigo aprendiendo.

- La semana pasada vivió dos experiencias muy enfrentadas. Por un lado, protagonizó un penalti que no lo era, acabó expulsado y su equipo fuera de la Copa. Cuatro días después, provocó un penalti muy discutido que se tradujo en gol y en la primera victoria lejos de Las Gaunas. ¿Cómo vivió ambas situaciones?

- Después de acabar el encuentro de Santander me sentía culpable, aunque sabía que yo había hecho bien mi trabajo defensivo y que no había cometido pena máxima. Aun así, me costó dormir el miércoles. En Torrelavega pitó el colegiado penalti por mano de Bardanca, pero Cusidor, cuando entra, también se lleva mi pierna. Lo importante es que esa jugada sirvió para que Andy marcara y lográsemos tres puntos muy importantes.

- Cuatro jugadores Sub'23 en el once titular. ¿Qué ha pasado?

- La UDL tiene una plantilla muy competitiva y ahora estamos jugando los más jóvenes, pero todos queremos estar en el once. Si bajas la guardia, te quedas fuera. Eso lo sabemos todos, si bien es algo anecdótico. No hay rebelión, simplemente estamos disfrutando de más minutos.

A la espera de la evolución de Rayco ¿Podrá jugar Rayco García el domingo? Es la pregunta que se hacen muchos aficionados. El canario sigue trabajando con el grupo y al margen de él, aunque ayer no estaba decidido si podrá reaparecer el domingo en Liga, después de que cayera lesionado ante el Real Unión. La respuesta la dará la propia lesión. Tanto el atacante como Miguel Santos, que se recupera también de una rotura fibrilar, ultiman los detalles de sus respectivas recuperaciones, si bien nadie en el seno de la primera plantilla está dispuesto a arriesgar en el regreso de ambos.

- ¿Qué ha cambiado en el equipo desde la derrota en Calahorra hasta la victoria en Torrelavega?

- Para mí, perder en La Planilla fue un fiasco porque viví aquel partido con mucha emotividad. Al acabar, me puse en la piel de los aficionados y pensé en lo que suponía la derrota. Fue duro. Y ganar en Torrelavega significa mucho, por los tres puntos y por la capacidad de trabajo y sufrimiento que mostramos.

- En los últimos cuatro partidos ha sido titular, pero siempre le cambian en torno al minuto 70. ¿Se ha preguntado por qué? ¿Ve intermitencias en su juego?

-Mi estilo de juego es el que es y yo también me doy cuenta sobre el césped cuando participo y cuando no. Hay veces que jugar tan pegado a la banda me impide participar más. Lo importante es que los minutos que juegas sean de calidad y cuando no es así, hay otros compañeros dispuestos a saltar al campo.

- ¿Ha cambiado su equipo la forma de entender el fútbol en los últimos partidos?

- No lo sé. Creo que la idea futbolística es la misma, pero quienes estamos sobre el césped somos otros en este momento y el fútbol, también es diferente.

- ¿Ha pasado lo peor?

- Sí. Y como soy optimista, creo que no se repetirá la mala racha inicial.