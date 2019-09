«Pensábamos que el inicio del año pasado fue malo, pero lo hemos superado» Sergio Rodríguez da explicaciones desde la banda. : / fernando díaz Sergio Rodríguez | Entrenador de la UDL El técnico, que asume el mal partido de su equipo, reconoce que entiende el 99 por ciento de las críticas, «pero no las que llegan en el minuto 10» ELOY MADORRÁN Logroño Lunes, 2 septiembre 2019, 09:10

Mal inicio de la UD Logroñés. Sergio Rodríguez acudió a la sala de prensa sabiendo que los suyos no lo habían hecho bien, y no se escondió ni eludió responsabilidades. «No vamos a poner excusas. Asumimos que no ha sido nuestro partido y que hemos estado en un porcentaje mucho menor de lo que tenemos que estar. No sé si por lo físico, por lo técnico, por lo táctico. Ya lo analizaremos», confesó el entrenador, que aprovechó su primera intervención felicitando al Haro «por su resultado».

El técnico ya tiene experiencia en el mundo del fútbol y sabe que cuando las cosas no van bien hay un culpable claro: «Poco puedo decir. Que es mi responsabilidad y que vamos a seguir trabajando muy duro. Es que hoy (por ayer) no podemos decir mucho más. No hemos estado bien, lo sabemos y lo asumimos. Trabajaremos muy duro para darle la vuelta y ser superiores al rival, que desde mi punto de vista hoy no lo hemos sido».

Ayer la afición blanquirroja mostró su enfado con el equipo después de estrenarse con una derrota en el primer partido en casa. Sergio Rodríguez reconoció que comprendía la mayoría de las críticas, pero no todas: «Entiendo al 99 por ciento la gente. Todo el mundo pensaba que teníamos que ser superiores, pero las cosas se demuestran sobre el campo, y no lo hemos hecho. Entiendo al 99 por ciento de Las Gaunas que está cabreada. No entiendo al que al minuto 10 no está con su equipo».

El discurso de Sergio Rodríguez fue para asumir todas las culpas y descargar de responsabilidad a sus jugadores. «Cuando hay un partido así todo parece malo. Parece que ha habido falta de intensidad... Pero no es eso. El compromiso es total. Los jugadores han hecho todo lo que estaba en sus manos, pero es evidente que no hemos sabido encarrilar el partido. Y luego nos han hecho un gol y nos ha complicado la vida más», puntualizó el entrenador.

En un ataque de sinceridad y sentido del humor del que el técnico no suele hacer gala, Rodríguez resumió el inicio de la competición con un punto sumado de seis posibles: «Pensábamos que el comienzo del año pasado había sido malo, pero este año lo hemos superado. Hemos empezado todavía peor».

El entrenador de la UD Logroñés reconoció que se había visto sorprendido por el modo en el que desarrolló el encuentro frente al Haro Deportivo: «Estoy sorprendido por cómo ha ido el partido. Esperábamos que el Haro nos pusiera las cosas difíciles. Pero no esperábamos este partido. Igual ha sido uno de los errores».

Más ritmo en el juego

Preguntado por las facetas del juego en las que su equipo no había estado bien, el entrenador blanquirrojo explicó que su equipo podía «haberle dado más ritmo al juego». «Creo -continuó- que podíamos haber sido más verticales en las transiciones tras robo, nos hemos entretenido demasiado. Y en los metros finales no ha sido nuestro día. No hemos estado con chispa en los centros, ni hemos tenido la agresividad suficiente».

También echó en falta el técnico más agresividad en los centros: «Esperábamos un rival muy metido atrás, como ha sido por momentos. Y el balón tenía que circular rápido. Los centros no han sido todo lo agresivos que igual podían haber sido».

Como el mercado de fichajes se cierra hoy, también hubo preguntas sobre posibles llegadas de última hora. Y aunque Sergio Rodríguez dejó la puerta abierta, subrayó que la confianza en la plantilla es plena: «Seguramente que ahora le gente pensará que hay que traer a cuatro fichajes nuevos. Pero no. Confiamos en lo que tenemos. Son chicos comprometidos que se van cabreados a casa. Vamos a trabajar duro par darle la vuelta a esto».