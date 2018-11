«Este partido nos puede dar un empujón» Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés El preparador desglosa al Oviedo B, rival riojano este domingo, y apunta hacia el valor del partido JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Sábado, 17 noviembre 2018, 10:55

Explotar la inexperiencia de un filial que no lo es en el amplio sentido de la palabra y ganar. Sergio Rodríguez analizó ayer el partido que sus hombres librarán mañana en El Requexón de Oviedo ante un equipo novel en la categoría, pero que ha sorprendido al colarse entre los mejores desde el primer partido de esta temporada. El técnico advierte de que se medirán a un conjunto al que le gusta dominar sus partidos, pero que arriesga y deja espacios defensivos. Ganar en Asturias supondría, además, reforzar a sus hombres ante la doble cita que les espera en Las Gaunas, ante Vitoria y Real Sociedad.

«Estamos bien, con ganas de que llegue el partido», admite el entrenador antes de esbozar un primer trazo del adversario, el Oviedo B. A su juicio es un equipo que «está arriba por merecimientos y no por suerte» y destaca que, además, tiene la personalidad suficiente para ser un bloque «dominador de partidos», lo que para él «es una sorpresa porque es un recién ascendido».

Con etiqueta de filial, el Oviedo conjuga promesas de la fértil cantera asturiana con jugadores mucho más curtidos. Niños y hombres con virtudes y defectos. Así el Oviedo «no es un filial al uso» porque cuenta con «varios jugadores que no son Sub'23». «Dispone de algún futbolista de 27 ó 28 años», puntualiza. Su perfil de equipo de formación se expresa «por su juego atrevido que, además, peca de inexperiencia en algunos momentos, si bien cuenta con jugadores que se la aportan y equilibran», detalla.

«No renunciamos al balón, pero trabajaremos para poder hacerles daño sin él. No nos atrincheraremos»

Ante ese carácter dominador, la UD Logroñés opondrá su personalidad. Le gusta el balón, aunque esta temporada está demostrando que puede jugar sin él. Sufrir, pero también explotar otros recursos. Por ejemplo, el contragolpe, aunque Rodríguez advierte de que sus hombres «no van a renunciar a la pelota, pero es verdad que a veces el Oviedo B somete al rival». «No saldremos a atrincherarnos, pero trabajaremos estratégicamente cómo comportarnos cuando no tengamos el balón para hacerles daño. Hay que esperar a ver cómo discurre el partido, porque a veces preparas unas cosas y el encuentro va en otro sentido», señala, quizá recordando cómo saltó el guion por los aires en el último viaje, en Lejona.

Separados por dos puntos en la clasificación, la UD Logroñés encara una difícil vía para llegar al 'play off'. Primero, porque ganar no es sencillo y menos lejos de casa; segundo, porque hay demasiado tráfico en la zona alta y son varios los equipos que deben perder. Ganar significa una inversión de futuro, aunque hasta la fecha no haya superado a los equipos clasificados en la zona media alta a los que se ha medido. «Nos faltan muchos clubes de la zona de arriba a los que nos enfrentamos», recuerda antes de señalar el deseo de «romper esa estadística». «Es un partido más, pero importante porque nos puede dar un empujón para acometer los dos encuentros consecutivos que tenemos en Las Gaunas», concreta.

Como filial que es, marca muchos goles y encaja también muchos, trece. El preparador asegura que el deseo de «llevar el peso del partido» le hace «desprotegerse por momentos y cometer algún error». «Expone y cuando arriesgas, deja huecos en la zaga. Ahora bien, es intenso y tiene bastante bien trabajados los conceptos defensivos. No es un equipo especialmente débil atrás. Creo que nosotros tenemos un buen equipo para hacer nuestras cosas», dibuja.

Y, además, es un bloque de rachas, si bien sólo ha perdido un partido, el primero. Ahora vive anclado en tres empates consecutivos, después de enlazar cuatro victorias. «El inicio de temporada no fue justo con ellos, porque por fútbol merecieron más puntos. Ahora están más equilibrados. Por ejemplo, ganaron por 1-3 al Tudelano, pero no con la suficiente que puede decir el marcador. En otros han empatado y han merecido ganar. Vamos a ver si ganamos nosotros y ellos inician una racha de derrotas. Quizá ha bajado algo en los resultados, pero es un equipo que juega bien, difícil y que agrada al ver sus partidos. Pero también son inexpertos y no ganan con facilidad», comenta.

De hecho, sólo ha vencido en dos ocasiones en El Requexón. «Ha tenido opciones de ganar más partidos en casa, pero tampoco vamos a saber cómo responderán ante nosotros», finaliza. Cada partido es diferente.