PARTIDO PRÁCTICO

No fue un buen partido de la UD Logroñés, pero en ocasiones hay que ser práctico. Los riojanos se quedan con el resultado y algunos detalles futbolísticos.

No tuvo trabajo y sólo en su debe se anota una falta de entendimiento con Caneda. Eso sí, sacó una espectacular mano a disparo de Gorka.

Frenó las internadas de Parra y de Ander y se sumó al ataque, aunque no llegó a profundizar.

Tuvo que estar muy atento a las incursiones de Pradera, que le buscó la espalda en más de una ocasión. Bien en el juego aéreo.

Más ofensivo en Las Gaunas que lejos de ella, buscó la superioridad con Ñoño, pero como diestro que es le cuesta jugar por la izquierda.

Sin problemas para adaptarse al medio centro. Recuperó balones y buscó el juego en largo y corto. Coprotagonista en el primer gol.

En la línea de Olaetxea. Muchos kilómetros sobre el césped, pero cuando se acercó al área no tuvo la claridad mental suficiente para el último pase. Lanzó a Ñoño en su segundo gol.

Jugó por la derecha. Sigue mejorando mucho en labores defensivas. Recuperó dos balones que se tradujeron en otras tantas ocasiones de gol para su equipo.

Hasta que no marque un gol no se quitará la carga que soporta. No tiene confianza. Ayer tuvo un mano a mano con Garrantxo y no lo superó.

Se descolgó buscando mayor participación, pero no estuvo fino. Además, el Gernika acumuló muchos hombres por el centro y ni dispuso de espacios para maniobrar.

Salió para jugar por dentro. Sin sitio.

Se pegó a la banda derecha y buscó el contragolpe.

Diez minutos cuando el Gernika atacó más. Acabó jugando como único punta.