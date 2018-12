«Tal y como iba el partido, no esperábamos ganar» Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés El técnico, abatido en su discurso, entona el mea culpa y admite que la UDL empató porque no supo salir de la trampa que le tendió el Arenas JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 18 diciembre 2018, 09:20

No tenía ayer Sergio Rodríguez ganas de hablar del partido. Estaba contrariado y se le notaba porque la UD Logroñés perdió una oportunidad de ganar y limar diferencias. Comparecencia corta, con poco que decir, salvo analizar el partido y ver en qué se erró y por qué.

-¿A qué le sabe este punto?

- A justo. Evidentemente, no hemos hecho un buen partido en parte por mérito del rival, que nos ha llevado a su terreno y a su forma de jugar, y en parte por nosotros, pues no hemos estado finos en muchos aspectos. Esta mezcla ha hecho que el encuentro no fuera bueno.

«Seguramente, el técnico ha fallado en el planteamiento. Veré el partido y lo analizaré»

«El punto es justo a tenor de los méritos de uno y otro equipo. Nos ha faltado velocidad y chispa»

- ¿Son estos puntos perdidos de los que luego se acuerda uno?

- No lo sabemos. Tal y como ha sido el partido, no esperábamos ganar. Un punto es un reparto justo a tenor de los méritos de ambos conjuntos. No sé si ellos han tenido más ocasiones que nosotros, pero... Nosotros quizá hemos tenido más posesión, pero el Arenas nos ha llevado a un partido muy parado y de segunda jugada en el que ellos se mueven muy bien. A nosotros nos ha faltado darle más velocidad y chispa que no hemos tenido. No sé si los echaremos de menos o no esos puntos, pero el empate es bastante justo.

- Su equipo es capaz de hacer partidos ante rivales como Real o Mirandés y frente a conjuntos mejor clasificados y luego no es capaz de ganar a bloques con menos puntos. ¿Es más una cuestión mental que deportiva?

- Hay días en los que las cosas no salen. Ves que vas mermándote y que no te encuentras cómodo. Ha sido un cúmulo de diferentes cosas. No hemos sido capaces de salir del terreno al que nos han llevado. Es un mal partido por demérito nuestro y mérito del rival, pero no creo que sea por un asunto mental. Estamos bien en este sentido, pero hay días en los que las cosas no salen y seguramente el entrenador habrá fallado en el planteamiento.

- ¿En qué ha fallado?

- Lo tengo que analizar porque durante la semana lo teníamos muy claro. Seguramente, en algo habré fallado. Veré el partido tranquilamente e intentaremos mejorar.

- Haya fallado o no, durante el partido también se pueden cambiar cosas.

- Puede ser, pero al final decidimos nosotros y buscamos lo mejor en cada momento.