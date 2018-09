«El partido de Copa es uno más para mí, no me lo tomo como una revancha» Zubiri despeja de cabeza en un partido de esta temporada / UP LANGREO Iñigo Zubiri | Central del Langreo y exjugador de la UDL El jugador navarro espera que la UD Logroñés salga al Nuevo Ganzábal «a dominar el partido, a tener la pelota y jugar» ELOY MADORRÁN Logroño Martes, 4 septiembre 2018, 19:10

Después de cinco temporadas en las diferentes categorías de la UD Logroñés y un año en Atlético Levante, Iñigo Zubiri (Lodosa, 1994) abandonó este verano la disciplina blanquirroja. El central recaló en el Langreo, donde ha jugado como titular los dos primeros partidos. Mañana se enfrenta a sus antiguos compañeros en la Copa del Rey (Nuevo Ganzábal, 20.30 horas).

- ¿Cómo le van las cosas por su nuevo equipo? De momento, cuatro puntos en dos partidos.

- La verdad es que ha empezado bien la temporada. Sabemos que es un grupo difícil pero si somos competitivos y luchamos cada partido, al final vamos a tener todos los fines de semana la opción de sacar puntos.

- ¿Y en lo personal? De momento ha sido titular en los dos primeros encuentros.

- Sí, por ahora estoy jugando. Me encuentro muy bien en el equipo. No me puedo quejar.

- ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? Tratándose de un equipo recién ascendido parece que lo primordial es salvarse.

- Nuestro objetivo es mantener la categoría, claro está. Una vez que tengamos los puntos suficientes, habrá tiempo de quedar lo más arriba posible.

- ¿Qué pasó por su cabeza cuando el sorteo de la Copa emparejó al Langreo con la UD Logroñés?

- La verdad es que me alegré de que fuera así la eliminatoria. Al final es un equipo al que le tengo cariño. Pero ahora son mis rivales y durante noventa minutos serán mis enemigos.

- Cuando se conoció la lista de bajas al final de la pasada campaña reconoció que estaba «jodido». ¿Afronta el partido de mañana como una oportunidad de revancha hacia el cuerpo técnico que decidió no renovarle?

- No, para mí es un partido más. Tengo mucho cariño a la gente de Logroño, al cuerpo técnico y a todos mis excompañeros. Es un partido más, pero no una revancha.

- ¿Cuántos mensajes de whatsapp le han llegado desde que se conoció el emparejamiento de la Copa?

- La verdad es que los amigos y la familia me llenaron de mensajes de ánimo.

- ¿Y no ha recibido ninguno de sus excompañeros?

- No, la verdad es que no he tenido contacto con ellos.

- ¿Qué tipo de fútbol propone el Langreo? ¿Qué adversario se va a encontrar la UDL?

- Nosotros tratamos de ser competitivos cien por cien. Si podemos tener la pelota, nos gusta jugarla, además tenemos equipo para ello. Cuando no podemos, el objetivo es presionar cuanto antes para recuperarla y volver a construir.

- ¿Les ha sorprendido el dubitativo inicio liguero de la UDL?

- Sorprendido sí, porque ha hecho un equipo para aspirar al liderato del grupo y ascender. Pero la Segunda B es complicada y puedes perder puntos en cualquier partido.

- ¿Qué rival esperan para mañana en el Nuevo Ganzábal? ¿Qué UD Logroñés espera encontrarse?

- Nos vamos a encontrar a un Logroñés que va a venir a dominar el partido, a tener la pelota y jugar. En cuanto lo pierdan nos morderán arriba para recuperarlo.

- Usted vivió lo sucedido en Copa el año pasado con la eliminación en Formentera. ¿Pueden volver los fantasmas a la UDL?

- No creo. Es una temporada diferente, con algunos jugadores distintos y eso seguro que está olvidado.