Paredes elude el quirófano El lateral madrileño opta por un tratamiento conservador y ya trabaja en la recuperación de su tobillo junto a médicos y técnicos del club M. GLERA LOGROÑO. Miércoles, 17 octubre 2018, 10:17

Jaime Paredes no pasará por el quirófano para superar le lesión que sufrió hace trece días mientras se entrenaba con su equipo en el Mundial'82. Lesión que contempla varios ligamentos de su tobillo derecho rotos, pero el jugador y los médicos han decidido recurrir a la fisioterapia para recuperarse y regresar a los terrenos de juego. ¿Cuánto tiempo? El doctor Vicente Elías evita hablar de plazos para que nadie se vuelva «loco» y mucho menos el principal protagonista, el futbolista.

«Un tratamiento conservador es un tratamiento de fisioterapia, como si tratase de una lesión normal de ligamentos. ¿Cómo un esguince? Como una lesión más grave», señalaba Elías, que explicaba con más profundidad la lesión del jugador y su tratamiento de recuperación. «En el esguince se lesiona un ligamento. Y éste se puede romper parcial o totalmente. En este caso, algunos ligamentos de la parte de fuera del tobillo están completamente rotos pero los de la parte interna, que son los importantes, presentan una rotura parcial. En principio, con el tratamiento conservador deberíamos solventar este problema. Si un esguince necesita unas tres semanas, ahora el tiempo es mayor. ¿Cuánto? Depende de muchos factores, como la cicatrización. Lo importante en este caso es que estamos ante una lesión que no es tan grave como se presumía y que no es una lesión de larga duración», insistía.

Lo cierto es que el madrileño no ha tenido suerte en este inicio de campaña. Comenzó en el once titular, pero se lesionó ante el Barakaldo y se perdió los tres siguientes compromisos debido a un problema muscular. Reapareció ante el Real Unión, vivió la primera victoria de su equipo, pero tres días después se lesionó en una acción de mala fortuna. «Ya ha empezado a trabajar con José con tratamientos manuales para bajar la inflamación y drenar y también con tratamientos con aparatos. Lo más importante ahora es que baje la inflamación para poder seguir trabajando», apuntaba el médico blanquirrojo. Este diagnóstico significa también que la UDL no podrá firmar a ningún jugador para suplir al lateral, ya que no es trata de una lesión de larga duración.

La entidad confía en la fisioterapia para recuperar al jugador, pero sin plazos

La decisión conlleva ir día a día según Elías, que han tomado entre todas las partes implicadas. «Hemos hablado con el traumatólogo de Madrid y nos expresó su opinión. Yo tenía la mía y también se han barajado otras opciones. Al final, hemos optado por el tratamiento conservador. Suponemos que va a cicatrizar por sí solo, pero imagina que pasa el tiempo, no evoluciona y hay que recurrir al quirófano. Todo cambia, aunque no es lo habitual. Nosotros apostamos por este tratamiento porque entendemos que va a dar resultado. A día de hoy, no tengo ninguna duda, pero necesita tiempo. No hay que volverse loco con los plazos y menos volver loco al jugador», concluía el médico.