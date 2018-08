SEGUNDA DIVISIÓN B «Estábamos en una ola que parecía que ya habíamos ascendido y es la primera jornada» Sergio Rodríguez da órdenes desde el banquillo visitante en Tabira. :: fernando díaz Sergio Rodríguez Entrenador de la UD LogroñésEl míster destacó el punto con un hombre menos y trató de contener la ilusión que despierta el equipo: «Hay que tener los pies en el suelo» MARTÍN SCHMITT DURANGO. Viernes, 31 agosto 2018, 23:23

Un punto positivo. Así ha visto Sergio Rodríguez el debut liguero de la UD Logroñés.

- Primer partido y la UD Logroñés se lleva un empate. ¿Es un resultado positivo?

- Hasta el minuto 70 no era un empate positivo. Pero a partir de entonces, con la expulsión de Jonathan Bijimine, al estar con un hombre menos, lo valoramos de forma positiva.

LAS FRASES«No ha sido un mal partido. En los primeros choques debutas, nada tiene que ver con la pretemporada» «En líneas generales he visto bien al equipo. Creo que nos ha faltado el último pase»

- ¿Qué le faltó a la UD Logroñés hasta ese minuto 70 para llevarse la victoria?

- Creo que acierto, ya no solo en el último disparo, pero sí igual en el último pase. Hemos llegado a situaciones de línea de fondo con claridad, pero en ese último pase, en los últimos remates, no hemos estado acertados. Todos sabemos que ahí es donde se deciden los partidos. Seguiremos trabajando.

- Hablaba de la expulsión de Bijimine. ¿La vio justa?

- Creo que si la pitó el árbitro será expulsión. No estamos nosotros para rebatir. Ha decidido el árbitro que era doble tarjeta amarilla y la asumimos. Creo que el equipo, a partir de ahí, ha tenido claro que tenía que defender. No nos hemos hecho demasiado largos, hemos trabajado bien, incluso hemos podido tener, por defender bien, alguna ocasión clara para poder haber hecho gol, y ese es un aspecto positivo que tenemos que destacar.

- Queda mucho trabajo por delante para encontrar la mejor versión del equipo. ¿Qué cree que le ha faltado hoy? ¿Compenetración, físico...?

- No creo que haya sido un mal partido. Los primeros encuentros son complicados: debutas, no tiene nada que ver la pretemporada con la competición. Hay puntos en juego, la cosa cambia, aparecen un poco más de nervios, de ansiedad. Los primeros minutos nos ha costado muchísimo, nos hemos puesto un poco nerviosos. Pero a raíz de ahí hemos tenido situaciones, creo que hemos generado el suficiente peligro para marcar algún gol. No lo hemos hecho y al final todos los partidos son complicados, los rivales te lo ponen difícil y si las que tienes no las haces, es complicado. Pero estamos satisfechos y seguiremos en esa línea. Evidentemente tenemos que mejorar, es la primera jornada. Debemos transmitir tranquilidad porque estamos en una ola que parece que ya estábamos ascendidos después de la pretemporada. Inentendible, muchas veces. Entendemos que la gente tenga mucha ilusión, pero hay que tener los pies en el suelo. La competición es muy larga y difícil y lo que debemos hacer es trabajar duro para que las cosas salgan bien.

- Con respecto a la primera jornada de la temporada anterior, no se ha sufrido tanto en defensa, pero sí se ha notado el problema del acierto.

- En líneas generales he visto bien al equipo. Hemos jugado de una forma diferente. Teníamos claro que la Cultural jugaba con mucha gente por dentro y creo que lo hemos conseguido. Paredes ha llegado muchas veces a línea de fondo; Flaño también. Pero ese último pase nos ha faltado. El trabajo está y estamos satisfechos.