UD LOGROÑÉS Sin opción al relax ante la Cultural Andy Rodríguez despeja el balón de cabeza durante un entrenamiento de la UD Logroñés. :: fernando díaz Las ausencias de los lesionados Ñoño y Rayco condicionan la alineación de Sergio Rodríguez La UD Logroñés inicia la segunda vuelta con un partido trampa ante un rival al que le gusta jugar el balón ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Sábado, 12 enero 2019, 01:05

logroñoSin confianzas. La UD Logroñés inicia esta tarde (19.00 horas, TVR y larioja.com) la segunda vuelta de la competición con un partido trampa. Visita Las Gaunas la Cultural de Durango. Los vascos son penúltimos con 15 puntos, logrados con tres victorias y seis empates. Sin embargo, no se trata de un equipo acostumbrado a regalar el balón y encerrarse. A los de Igor Núñez les gusta dominar la posesión.

Así las cosas, puede parecer que la diferencia entre los dos equipos es tan grande que los blanquirrojos van a ganar de calle. Sergio Rodríguez, entrenador de la UDL, acumula ya demasiadas cicatrices como para caer en confianzas. «Tenemos la presión de la obligación de sacar el partido adelante después de haber ganado al Racing, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo que será difícil», reconoce. Y es que un resultado que no sea la victoria hoy ensuciaría la lograda la semana pasada ante el líder de la categoría.

Poco queda de la UD Logroñés que abrió la temporada sumando un pobre empate sin goles en Tabira. En aquella cita los blanquirrojos acabaron con un hombre menos por la expulsión de Bijimine. Era un equipo, el de Sergio Rodríguez, que llegaba después de firmar una gran pretemporada y se chocaba de bruces con la realidad de la Segunda División B. No conviene olvidar aquellas experiencias para no volver a repetirlas.

Vitoria y Víctor jugarán en punta, mientras André esperará su oportunidad en el banquillo

Lo cierto es que la Cultural de Durango ocupa puestos de descenso por sus deméritos. Los vascos sólo han sumado un punto de los últimos doce posibles. Sin embargo, Sergio Rodríguez no se fía de los vascos. «Le ha costado adaptarse a la categoría. Ha cambiado un poco el perfil en cuanto a la propuesta, no mucho. Empezaron proponiendo muchísimo desde atrás y ahora equilibran más, juegan desde atrás pero alternan con el juego en largo. Es un equipo con mucho amor propio, que no tienen nada que perder, para el que mantener la categoría sería un éxito extraordinario porque prácticamente no ha modificado la plantilla».

El conjunto blanquirrojo ha vivido una semana intensa, de montaña rusa, que comenzó con la dulce resaca de la victoria ante el líder, continuó con la salida de Bijimine y Borja, la llegada de Iñaki y se cerró con el contratiempo de la baja de Ñoño. «Tampoco hay que darle muchas vueltas a esto. Intentar evaluar la situación, sí, pero tenemos que centrarnos en lo cercano, en el partido ante el Durango que es determinante», cierra Sergio Rodríguez en un intento de que nadie se despiste.

Sin Olaetxea, Ñoño y Rayco, y con Marcos André saliendo de una lesión que le ha mantenido mes y medio en el dique seco, el entrenador de la UD Logroñés tiene pocos efectivos para el partido. Así las cosas, parece que no habrá cambios en la portería y la zaga. Sólo nueve goles en contra es una aval más que suficiente para Miguel, Iglesias, Caneda, Bobadilla y Flaño. Remón y Salvador serán la bisagra de un equipo que «saldrá a por el partido» según palabras de su técnico. Iñaki tiene todos los boletos para inaugurar hoy su segunda etapa como blanquirrojo. Suya será el ataque por la banda izquierda, con Rubén Martínez por la derecha. Víctor López y Ander Vitoria compartirán la delantera.

Marcos André tendrá que esperar. Sergio Rodríguez no quiere arriesgar lo más mínimo con el brasileño. Puede que disfrute de algún minuto en la segunda parte.

Asumiendo riesgos

¿La Cultural de Durango arriesgará presionando arriba o será un equipo encerrado atrás que buscará el contragolpe? Sergio Rodríguez lo tiene claro: «Desde atrás estoy convencido que lo van a intentar porque es algo que va en su ADN, empezar desde atrás, incluso asumiendo ciertos riesgos. Han equilibrado más respecto al principio de temporada y ahora no juegan todas las acciones, pero sí muchas porque se sienten cómodos. Y luego depende de los jugadores que saquen, nos encontraremos con un equipo que nos presiona arriba o más atrás. También dependerá de la fase del partido, del resultado...».

El rival de los riojanos, la Cultural de Durango, se presenta en Las Gaunas con la única baja de Julen Uribesalgo, que ha abandonado el equipo en este periodo de enero para regresar al Aurrerá de Ondarroa. El resto está disponible para enfrentarse esta tarde a la UD Logroñés.