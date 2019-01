UD Logroñés Once victorias o 33 puntos más Juan Iglesias celebra junto a Ñoño el gol de este último al Racing de Santander, el pasado sábado. tercero / SONIA La UDL queda con vida tras una accidentada primera vuelta, pero con muchas exigencias JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 8 enero 2019, 09:49

Once victorias en la segunda vuelta o 33 puntos sumados. Mínimo. No son las cifras oficiales, pero sí orientativas para lograr entender los números de la UD Logroñés en su caminar hacia la disputa del tercer 'play off' de ascenso de su historia. Los riojanos cierran la primera vuelta en la quinta plaza con 31 puntos. Su ritmo es el tercero mejor en estos diez años, mientras que Sergio Rodríguez supera sus cifras de la pasada campaña. Aun así, deberá hacer un tremendo esfuerzo en la segunda ronda de la Liga y sumar al menos 33 puntos más a su cuenta para soñar con entrar entre los cuatro primeros. Son cifras de hoy, pero restan diecinueve partidos por jugar y los otros clubes también deben hacerlo.

El conjunto de Sergio Rodríguez concluye la primera ronda con un sabor agridulce, pero como admitía el técnico tras ganar al Racing, «con vida». La suma de 31 puntos da una dimensión muy diferente a este primer semestre. Las cuentas serían muy diferentes en caso de no haber ganado al cuadro cántabro, algo que hubiera entrado dentro de la lógica, pues llegaba a Logroño con una única derrota en su alforjas.

A la UDL le lastraron los primeros cinco partidos, en los que firmó tres empates y dos derrotas (3 puntos de 15 posibles), y los últimos cuatro del año 2018, en un diciembre para olvidar, en el que repitió suma, tres puntos, pero sobre doce posibles. Octubre y noviembre se convirtieron en su particular granero, al obtener 24 puntos tras una magnífica reacción. Una simple victoria más, en alguno de esos nueve compromisos, le otorgaría mayor aplomo aún en la tabla.

Lo cierto es que la UD Logroñés concluye la ronda con ocho victorias, siete empates y cuatro derrotas. Números que sólo supera Carlos Pouso en sus dos primeras campañas (diez victorias en ambas) y Josip Visnjic y Nacho Martín en el ejercicio 2010/11, con nueve triunfos, si bien esa cuantía hay que agradecérsela al técnico riojano, ya que el serbio fue destituido el último domingo de octubre de aquel año por sus malos resultados.

«No había pensando en cifras, porque depende de la puntuación de otros equipos. Creo que es un buen número (31 puntos) porque nos mantiene vivos. Es importante tener siempre una opción y entender que estamos en una carrera a largo plazo», admitía el preparador el sábado, en rueda de prensa.

La frialdad de los números sitúa a esta formación como la tercera mejor de todos los proyectos iniciados. Carlos Pouso alcanzó los 35 y 36 puntos en las campañas 2014/15 y 2015/16, respectivamente. En ambas campañas, la UDL alcanzó el 'play off' tras concluir cuarta y con 66 puntos, en ambas. Con Nacho Martín en sus primeras semanas en el banquillo, los riojanos alcanzaron los 30 puntos, con nueve victorias y tres empates.

Sergio Rodríguez ha mejorado las prestaciones de la plantilla en dos puntos respecto a la pasada campaña. Dos puntos más que tienen su explicación en los pocos goles que ha encajado el equipo. Nueve, en total. La mejor marca en su corta historia. También es verdad que la balanza goleadora presenta otra realidad: éste es el equipo con más problemas para marcar, catorce en los diecinueve compromisos. Así, el secreto reside en la administración del gol, habilidad que le ha otorgado 29 de sus 31 puntos en trece encuentros. Y es que en estos trece enfrentamientos ha sido capaz la UD Logroñés de mantener la portería a cero. Ha ganado ocho de ellos y ha empatado cinco. Ése es el gran secreto de este conjunto. Sólo cinco rivales (Barakaldo, Sporting, Calahorra, Leioa y Mirandés) han logrado marcarle a lo largo de la temporada.

Así, las cuentas son más sencillas de hacer que de convertir en renta. La historia de los números ha enseñado a la UDL que con 66 puntos se accede a la fase de ascenso, pero que con 63, como le ocurrió a Nacho Martín en mayo del 2011, te quedas fuera de ella. Exactamente a dos puntos de la cuarta plaza que ocupó el Real Unión. Sergio Rodríguez alcanzó los 61 esta pasada campaña y se quedó muy lejos de los 72 del Athletic.

Rodríguez elevó el rendimiento de su equipo en la segunda vuelta de este último ejercicio. 32 puntos por los 29 de la primera ronda. Ahora bien, si alguien ha sido capaz de sumar puntos en una segunda vuelta, ese fue Pepe Calvo en la temporada 2011/12, en la que suplió a Nacho Martín y en esos diecinueve encuentros que cierran una liga obtuvo 39 puntos, con 12 victorias y 3 empates.

«Debemos tener la cabeza fría, sobre todo cuando los resultados no acompañan. Tenemos una vuelta por delante y estamos muy ilusionados porque a pesar del batacazo de los primeros partidos, hemos remontado esa situación y tenemos muchas esperanzas puestas en lo que queda», indica Sergio Rodríguez, que más allá de victorias y derrotas ha visto cómo las lesiones, más de doce y algunas de larga duración, se han convertido en un lastre que le han impedido formar un once de continuidad y que, de algún modo, han roto su guion.