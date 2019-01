Olaetxea, el gran ausente que no termina de volver Olaetxea, en el partido disputado en La Planilla. :: fernando díaz El vasco, que se rompió en su mejor momento, cumple ya seis semanas en el dique seco E.M. LOGROÑO. Miércoles, 16 enero 2019, 23:49

¿Qué tal está Olaetxea? Ésa es una de las preguntas más repetidas entre los aficionados de la UD Logroñés. Lo cierto es que el futbolista de Abadiano causó baja cuando más estaba brillando en el terreno de juego. Cuando César Remón se lesionó en Sarriena, frente al Leioa, Sergio Rodríguez apostó por retrasar a Olaetxea y situarlo en el centro, junto a Salvador. En aquel partido la suerte estaba echada, los riojanos cayeron 2-1 después de encajar dos goles en los dos primeros minutos. Sin embargo, el entrenador de la UDL apostó por dar continuidad a la misma dupla del centro la semana siguiente, en Las Gaunas, frente al Gernika. Acierto total. El equipo ganó 2-0 con dos goles de Ñoño. Uno a pase de Olaetxea y otro tras una recuperación del vasco.

La semana siguiente, la UDL arrancó un valioso triunfo en El Requexón, ante el Oviedo B, gracias a un gol de Marcos André después de robo de Olaetxea.

Días después, el 28 de noviembre, durante un entrenamiento, el centrocampista se lesionó: distensión del ligamento interno de la rodilla derecha. Todas las lesiones son inoportunas, pero ésta... «La verdad es que estaba en un momento bueno, tanto físicamente como de juego, y da rabia por eso. Pero al final ya sé el camino para llegar a ese punto y todavía queda mucho y espero conseguir llegar al mismo nivel», reconocía ayer el jugador.

En el caso particular de Olaetxea, el futbolista reconoce que, a pesar de que no ha sufrido una recaída, los tiempos están siendo más lentos de lo esperado. Ayer se cumplieron seis semanas de baja. «No es que haya sufrido una recaída, pero tampoco ha ido como se esperaba. Al final es un proceso bastante lento: que se vuelva a reconstruir el ligamento, que la molestia desaparezca y demás. Ahora está más controlado. Pero son lesiones en las que no se puede prever la duración. La rodilla es una articulación, no es tan exacto como un músculo. Sí que se ha retrasado un poco, pero no por una recaída ni nada por el estilo», argumentó.

Sin embargo, el centrocampista tiene bien interiorizado el discurso oficial. Hay equipo para superar cualquier infortunio: «Las lesiones son algo que no puedes prever y te descuadran en el momento que suceden. Pero creo que tenemos una plantilla muy buena y nos hemos sobrepuesto a todos esos problemas que hemos tenido. Cuando cojamos un poco de continuidad estando todos, seguro que vamos a ir para adelante».

«Este mes o el siguiente»

Volviendo a la pregunta de los aficionados, ¿para cuándo el regreso de Olaetxea? «Es mejor no ponerse plazos, pero espero que sea pronto. Lo veo cercano porque noto pocas molestias. Espero que entre este mes y el siguiente vuelva a aparecer por los terrenos de juego», sentencia.

En cuanto a las dudas sobre su posición en el campo, centrocampista o media punta, el futbolista es claro: el objetivo es jugar. «Yo me siento a gusto en las dos posiciones. Estando en el campo ya estoy a gusto (risas). Es una posición bastante parecida, pero con diferentes matices», confiesa el blanquirrojo.

Lander Olaetexea, que reconoce que «en la grada se sufre mucho», tiene un discurso optimista a medio plazo: «Creo que vamos a más y poco a poco vamos a ir a mucho más. Hemos tenido mala suerte con las lesiones y esperamos que en la segunda vuelta no tengan tanta repercusión en el equipo».

Siguiendo en esa línea optimista del futbolista, hoy queda un día menos para el regreso de Olaetxea a los terrenos de juego. De momento se tendrá que conformar con animar a sus compañeros desde la grada.