Ocasiones perdidas 00:52 Cristian y Gabri presionan un jugador rival. :: sergio martínez El Calahorra cayó ante el Arenas tras desperdiciar su ventaja inicial y fallar un penalti SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 16 octubre 2018, 10:05

La Segunda B no es una categoría para desperdiciar ocasiones. Los partidos son tan igualados que cualquier oportunidad marca la línea entre el éxito y el fracaso. El Calahorra lo pagó ayer en Gobela frente a un Arenas más sólido durante todo el partido y que fue en crecimiento aprovechando los malos momentos rojillos. Ni la ventaja inicial ni un penalti a favor, que falló Rodrigo, fueron suficientes. Dos derrotas seguidas eran asumibles, la tercera ya duele más, precisamente en uno de los momentos más importantes de la temporada.

2 Arenas Club Txemi, Jordan, Gayoso, Alberto, Gonzalo, Julen, Aitor Ramos, Uche (López, 59), Etxaniz (Lozano, 86'), Ian, Urkiza 1 Calahorra Gonzalo, Álvaro, Duro, Barrio, Cristian, Almagro, Rodrigo (Auzmendi, 59'), Barace (Cárdenas, 45'), Obeng, Gabri, Barcina (Barón, 73') goles 1-0, minuto 5, Gabri. 1-1, minuto 23, Etxaniz. 2-1, minuto 83, Aitor Ramos. árbitro Latorre Gracia (aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitanes Almagro y Álvaro González

El partido copero del miércoles marcó la alineación rojilla. Los fijos de Miguel Sola dejaron de serlo y los tres jugadores que habían sido titulares en todos los encuentros se sentaron en el banquillo: Nacho Zabal, Morgado y Sergio Parla. Las principales sorpresas fueron la de Gonzalo en la portería y que Almagro y Barace ocupasen la medular rojilla, repitiendo la ya olvidada pareja de las anteriores temporadas. No fueron las rotaciones ni el motivo ni la excusa de una derrota que no podía imaginarse al inicio del choque. En el minuto 5, Gabri aprovechó un robo en la presión para enfilar la portería rival y batir por bajo a Txemi. El Calahorra es especialista en goles en los primeros minutos y en Gobela se repitió la conocida situación.

El partido realmente arrancó tras ese tanto de los rojillos. Antes apenas había dado tiempo a que ambos equipos se acostumbrasen al juego en poco espacio del feudo guechotarra, que condicionó un encuentro de disputas, rápidas llegadas y muchos balones al área. No era el terreno ideal para el Calahorra, pero amoldarse a él era el requisito fundamental para volver a la senda positiva tras las derrotas ante la Real Socieda B y el Mirandés.

El Arenas, sin embargo, demostró estar más acostumbrado y terminó por aprovechar jugadas rápidas para empezar a llegar al área del Calahorra hasta que, en el minuto 23, Etxaniz recibió un balón en la frontal y cruzó por raso para poner el empate. Vuelta a la realidad para el Calahorra. Sin embargo, los rojillos tuvieron carácter para frenar ese impulso del Arenas y terminar la primera parte en campo local. Javi Barrio, con un cabezazo que repelió con una gran parada Txemi, estuvo cerca de volver a dar ventaja.

La segunda mitad arrancó con un panorama similar, y es que el Calahorra tenía más el balón y pese a no generar demasiada sensación de peligro, sí complicaba a un rival que esta temporada dará muchas alegrías a su afición. El Arenas cuenta con calidad e ideas claras, y las aprovechó cuando al Calahorra le llegó el mazazo. Fue el minuto 59. Una mano de Jordan tras un centro de Rodrigo ofreció a los rojillos otra nueva oportunidad desde el punto de penalti, pero el interior la mandó fuera. Llegó el declive.

El Calahorra comenzó a perder el balón y la intensidad necesaria en las disputas y segunda jugadas que empezaron a favorecer a un Arenas más centrado. El conjunto local llegaba cada vez con más facilidad, aprovechando los excesivos errores individuales de los riojanos en pérdidas, despejes y malos pases. Jordan y Etxaniz avisaron en remates que se marcharon rozando el palo. El Arenas llegaba constantemente por la izquierda y desde ahí terminó por llegar su segundo gol. Gayoso puso un centro raso y pasado y Aitor llegó en carrera para cruzar a gol.

El Calahorra acariciaba su tercera derrota consecutiva e intentó evitarlo en unos últimos minutos en los que reaccionó y estuvo cerca de igualar en un remate de espuela de Gabri tras centro de Samuel que atajó el portero local. Los rojillos se quedaron sin tiempo, quisieron arreglar sus problemas cuando no quedaban minutos. Fue la derrota más dolorosa hasta la fecha porque el Calahorra desperdició sus oportunidades y no dejó buenas sensaciones. El trabajo no es suficiente. Un punto bajo desde el que necesita levantarse de cara a su próxima final, el miércoles ante el Sant Andreu.