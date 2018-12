El objetivo: ofrecer una buena imagen en casa Nieto, en el entrenamiento. :: s.m. S.M. CALAHORRA. Sábado, 22 diciembre 2018, 09:17

El Calahorra necesita volver a brillar en La Planilla, volver a ser ese equipo seguro y autoritario de los primeros compases de la temporada, en los que el feudo calagurritano era uno de los campos más complicados para los rivales de todo el grupo. Imanol Nieto, segundo entrenador del Calahorra, y que ayer dirigió la última sesión de la semana, aludió a la necesidad de recuperar esa tendencia positiva como local: «Intentaremos ganar y dar buena imagen delante de nuestro público, porque lo necesitan ellos y lo necesitamos nosotros. Siempre tienes ganas de mostrarte bien, pero en esta jornada con más motivo, en el último partido del año, contra un rival de cerca y en una tarde en la que creo que habrá bastante gente tanto de aquí como de allí».

Imanol Nieto restó importancia a las bajas que sufre el equipo -Cárdenas, Raúl Almagro y Cristian-, aludiendo a otros momentos de la temporada en los que el Calahorra ha dado la talla con numerosas rotaciones: «Somos un equipo que ha competido en la Copa con todos los jugadores y en la liga, igual. Tenemos plena confianza en toda la plantilla».

El Tudelano llega en descenso, una situación que no se esperaba al comienzo de la temporada por calidad de su plantilla y aspiraciones, pero pese a ello el segundo entrenador rojillo avisa de su peligro y de la necesidad de competir a la máxima intensidad: «El Tudelano ha pasado una mala racha pero la semana pasada hizo un gran partido ante el Sporting B, ganaron con uno menos. No nos podemos confiar porque tiene jugadores para hacer una buena campaña. Que la gente no piense que es un equipo débil, es muy competitivo y experto en la categoría».