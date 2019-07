«El objetivo es ascender, pero hay muchos equipos de Segunda B que trabajan para ello» ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 5 julio 2019, 14:59

Ascender. No es fácil, pero el objetivo de la UD Logroñés es ese. Y la progresión que lleva el equipo año a año invita al optimismo. El técnico blanquirrojo lo sabe y no se esconde. «Nuestro objetivo es ascender, pero hay muchos equipos de Segunda B que trabajan para lo mismo», puntualiza.

Metódico y muy trabajador, Sergio Rodríguez no se sale del discurso que lleva defendiendo desde que asumió la dirección del primer equipo: «El primer paso para hacer una buena temporada es tener lo pies en el suelo y mucha humildad, no generar expectativas infundadas y trabajar duro para conseguir retos mayores que los del año pasado. Vamos a dar el máximo y a ver hasta dónde nos lleva la competición». «Los éxitos -prosigue Rodríguez- llegan cuando has estructurado bien el desarrollo. Lo primero ¿qué es, pensar en que vas a ascender? No. Es hacer una buena plantilla. Cuando empecemos los entrenamientos, ¿qué nos toca? Hacer un buen equipo. Y a partir de ahí, trabajar duro para evolucionar lo máximo posible».

La lógica de los grupos

Uno de los factores que condicionarán la temporada de la UDL es el grupo en el que quede encuadrado. Como es normal, Sergio Rodríguez defiende el mismo reparto de grupos que presentó la territorial riojana a instancias de UDL, Haro y Calahorra. «Por lógica de distribución de los grupos en los últimos dos o tres años debería ser así. Pero sabemos que existen otras posibilidades y nosotros nos adaptaremos a lo que venga», apunta el técnico.